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Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों पर हनुमान जी की रहती है विशेष कृपा, स्वभाव से होते हैं निडर और साहसी

अंक ज्योतिष शास्त्र में जन्म तिथि से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा तय करता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल हैं।

Navaneet RathaurMay 19, 2026 03:08 pm IST
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मूलांक 9

मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है। बता दें कि हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिदेवता माना जाता है। इसलिए मूलांक 9 वाले लोगों पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। ये लोग स्वभाव से निडर, साहसी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

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हनुमान जी की विशेष कृपा

मूलांक 9 वाले लोग हनुमान जी के प्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनके जीवन में जब भी संकट आता है, बजरंगबली अचानक कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। इनकी हिम्मत और साहस देखकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि ये लोग जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी आस्था और साहस उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है।

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निडर और साहसी स्वभाव

मूलांक 9 के लोग स्वभाव से बेहद निडर होते हैं। इन्हें किसी भी काम में डर नहीं लगता है। मुश्किलों को देखकर ये पीछे नहीं हटते, बल्कि और ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। मूलांक 9 के जातकों का आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि वे असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना देते हैं। यही साहस उन्हें कम उम्र में बड़ी सफलता दिलाता है।

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आकर्षक व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता

मूलांक 9 के लोग हसमुख और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। जहां जाते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनमें जन्मजात होती है। टीम को आगे ले जाने और दूसरों को प्रेरित करने में ये माहिर होते हैं। लोग इनकी बातों का सम्मान करते हैं और इन पर भरोसा करते हैं।

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करियर में तेज तरक्की

मूलांक 9 वाले लोग करियर में बहुत आगे जाते हैं। इनकी मेहनत और साहस इन्हें अच्छे पदों तक पहुंचाता है। ये लोग कला, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना या व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इनकी दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता इन्हें जल्दी सफलता दिलाती है।

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मूलांक 9 की आर्थिक स्थिति

इन लोगों की आर्थिक स्थिति आमतौर पर मजबूत होती है। संपत्ति और धन-सुख की इनके पास कमी नहीं रहती। ससुराल पक्ष से भी इन्हें भरपूर सहयोग मिलता है, जो इनके जीवन को और समृद्ध बनाता है।

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रिश्तों में व्यवहार

मूलांक 9 के लोग रिश्तों में ईमानदार और वफादार होते हैं, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के कारण कभी-कभी तीखे भी हो जाते हैं। ये हर किसी की मदद नहीं करते, बल्कि अपनी समझ और स्थिति के अनुसार सहायता करते हैं।

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हनुमान जी की कृपा कैसे बनाए रखें?

मूलांक 9 के लोगों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को सिंदूर चढ़ाना और लड्डू का भोग लगाना इनकी किस्मत को और चमकाता है। सच्ची श्रद्धा और साहस के साथ आगे बढ़ें, तो हनुमान जी सदैव इनके साथ रहेंगे।

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किस्मत के धनी

मूलांक 9 वाले लोग वाकई किस्मत के धनी होते हैं। हनुमान जी की कृपा और अपने साहस के बल पर ये जीवन में बहुत आगे जाते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि 9, 18 या 27 है, तो जान लीजिए कि आपमें वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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