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Numerology: मेहनती और अलग सोच वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, करियर में शुरुआती संघर्ष के बाद खूब करते हैं तरक्की

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को बेहद मजबूत और अनोखा माना जाता है। किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। राहु ग्रह इनके स्वामी हैं, जो इन्हें अलग सोच, मेहनत और दृढ़ता प्रदान करते हैं।

Navaneet RathaurMay 23, 2026 02:36 pm IST
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मूलांक 4 के जातक

कहा जाता है कि मूलांक 4 वाले लोग जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते और सफलता के लिए लंबा संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। शुरुआती जीवन में चुनौतियां भले ही ज्यादा हों, लेकिन समय के साथ ये अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छू लेते हैं।

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मूलांक 4 का स्वभाव

मूलांक 4 वाले लोग बेहद व्यावहारिक और जमीन से जुड़े होते हैं। इनकी सोच अलग होती है, जो इन्हें आम लोगों से अलग करती है। राहु के प्रभाव से ये बारीकियों पर गौर करते हैं और हर काम को पूरी तैयारी के साथ पूरा करते हैं। ये जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन अपनी जिद को सकारात्मक दिशा में लगाकर बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।

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मूलांक 4 का स्वभाव

मूलांक 4 वाले लोग बेहद व्यावहारिक और जमीन से जुड़े होते हैं। इनकी सोच अलग होती है, जो इन्हें आम लोगों से अलग करती है। राहु के प्रभाव से ये बारीकियों पर गौर करते हैं और हर काम को पूरी तैयारी के साथ पूरा करते हैं। ये जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन अपनी जिद को सकारात्मक दिशा में लगाकर बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।

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राहु की कृपा और देर से आने वाली सफलता

राहु ग्रह अचानक उतार-चढ़ाव और असामान्य सफलता देता है। मूलांक 4 वाले अक्सर 'लेट ब्लूमर' होते हैं। 35 से 40 साल की उम्र तक इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद सफलता इनके जीवन में स्थायी रूप से आती है। शुरुआती संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है और बाद में इन्हें कोई आसानी से नहीं हिला पाता है।

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मेहनत और अनुशासन की ताकत

ये लोग बेहद मेहनती और अनुशासित होते हैं। एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद ये उसे हासिल करने के लिए रात-दिन एक कर देते हैं। धैर्य इनकी सबसे बड़ी खूबी है। जबकि दूसरे लोग जल्दी हार मान लेते हैं, मूलांक 4 वाले लगातार प्रयास करते रहते हैं। यही गुण इन्हें लंबे समय में बड़ी सफलता दिलाता है।

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मूलांक 4 वालों का करियर

मूलांक 4 वाले इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कानून, राजनीति, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इनकी रणनीतिक सोच इन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स संभालने में मदद करती है। शुरुआत में संघर्ष भले ही हो, लेकिन एक बार जगह बन जाने के बाद ये स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं।

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रिश्तों में विश्वसनीय लेकिन जिद्दी

मूलांक 4 वाले रिश्तों में बेहद वफादार और विश्वसनीय होते हैं। एक बार भरोसा कर लेने के बाद ये रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। लेकिन इनकी जिद्दी प्रकृति कभी-कभी रिश्तों में टकराव पैदा कर सकती है। इनके लिए खुलकर भावनाएं व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से ये अकेलापन महसूस कर सकते हैं।

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मूलांक 4 वालों की कमजोरियां

ये लोग कभी-कभी बहुत कठोर और जिद्दी हो जाते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने में दिक्कत होती है। यही वजह है कि इनके रिश्ते कम हो सकते हैं। इनकी गोपनीयता भी एक समस्या बन सकती है। लेकिन यही कठोरता इन्हें बड़े फैसले लेने की हिम्मत भी देती है।

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राहु शांति के उपाय

राहु को शांत करने के लिए शनिवार को काले तिल दान करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। लाल या भूरा रंग पहनना इनके लिए शुभ होता है। नकारात्मक सोच से बचें और अपनी अलग सोच को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें।

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इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 4 वाले लोग मेहनती, अलग सोच वाले और दृढ़ इच्छाशक्ति रखने वाले होते हैं। शुरुआती संघर्ष के बाद इनकी सफलता बहुत स्थायी और प्रभावशाली होती है। अगर आपकी जन्म तिथि 4, 13, 22 या 31 है, तो अपनी मेहनत और अनुशासन को बनाए रखें। राहु की कृपा और सही दिशा में प्रयास से आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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