Numerology: मेहनती और अलग सोच वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, करियर में शुरुआती संघर्ष के बाद खूब करते हैं तरक्की

इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 4 वाले लोग मेहनती, अलग सोच वाले और दृढ़ इच्छाशक्ति रखने वाले होते हैं। शुरुआती संघर्ष के बाद इनकी सफलता बहुत स्थायी और प्रभावशाली होती है। अगर आपकी जन्म तिथि 4, 13, 22 या 31 है, तो अपनी मेहनत और अनुशासन को बनाए रखें। राहु की कृपा और सही दिशा में प्रयास से आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।