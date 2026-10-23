पार्टनर से बेइंतहा प्यार, लेकिन आजादी से समझौता नहीं करते इन 3 मूलांक के लोग

मूलांक 7: अकेले समय बिताने की जरूरत

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वाले लोगों को शांत, विचारशील और रहस्यमयी स्वभाव का माना जाता है। ये हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार इन्हें अपने विचारों में डूबने और खुद के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत होती है। ऐसे समय में ये कम बातचीत करना पसंद कर सकते हैं। इनकी खामोशी को हमेशा नाराजगी या रिश्ते में दूरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कई बार इन्हें अपनी भावनाओं को समझने और मन को शांत रखने के लिए अकेले समय की जरूरत होती है। इनके लिए ऐसा पार्टनर बेहतर माना जाता है, जो बिना दबाव बनाए इनकी भावनाओं को समझे और इन्हें अपनी बात कहने की पूरी आजादी दे।