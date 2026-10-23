पार्टनर से बेइंतहा प्यार, लेकिन आजादी से समझौता नहीं करते इन 3 मूलांक के लोग

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक वाले लोग अपनी स्वतंत्रता को खास महत्व देते हैं। ये अपने पार्टनर से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन बार-बार की रोक-टोक और हर बात का हिसाब देना पसंद नहीं करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 3 मूलांक के लोगों के स्वभाव के बारे में।
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोगों को आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने वाला माना जाता है। ये अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। इनके लिए करियर, सपने और व्यक्तिगत विकास काफी मायने रखते हैं। यही वजह है कि ये अपने काम और लक्ष्य के लिए पर्याप्त समय चाहते हैं। रिश्ते में भी ये अपनी पहचान बनाए रखना पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर अच्छा लगता है, जो इनकी क्षमताओं पर भरोसा करे और इनके फैसलों का सम्मान करे। बार-बार सवाल पूछना या हर छोटी बात में दखल देना इन्हें परेशान कर सकता है।
मूलांक 5 वाले लोगों को अंक ज्योतिष में स्वतंत्र विचारों वाला और बदलाव पसंद करने वाला माना जाता है। इन्हें नई जगहों पर घूमना, अलग-अलग लोगों से मिलना और जिंदगी में नए अनुभव हासिल करना अच्छा लगता है। एक ही तरह की दिनचर्या में बंधकर रहना इन्हें खास पसंद नहीं होता है। प्यार में होने के बावजूद ये अपनी पसंद और दोस्तों के लिए समय निकालना चाहते हैं। अगर पार्टनर हर समय साथ रहने की उम्मीद करे या छोटी-छोटी बातों पर रोक लगाए, तो इन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इनके लिए रिश्ता तभी सहज रहता है, जब प्यार के साथ अपनी मर्जी से जीने की गुंजाइश भी बनी रहे।
अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वाले लोगों को शांत, विचारशील और रहस्यमयी स्वभाव का माना जाता है। ये हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार इन्हें अपने विचारों में डूबने और खुद के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत होती है। ऐसे समय में ये कम बातचीत करना पसंद कर सकते हैं। इनकी खामोशी को हमेशा नाराजगी या रिश्ते में दूरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कई बार इन्हें अपनी भावनाओं को समझने और मन को शांत रखने के लिए अकेले समय की जरूरत होती है। इनके लिए ऐसा पार्टनर बेहतर माना जाता है, जो बिना दबाव बनाए इनकी भावनाओं को समझे और इन्हें अपनी बात कहने की पूरी आजादी दे।
मूलांक 1 वाले लोग अपने रिश्ते में सम्मान को खास महत्व देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी काबिलियत और फैसलों पर भरोसा करे। अगर उन्हें हर कदम पर अपनी बात साबित करनी पड़े, तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इनके लिए प्यार का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सपनों को आगे बढ़ने का मौका देना भी है।
मूलांक 5 वाले लोग रिश्ते में उत्साह और नएपन की तलाश करते हैं। इन्हें अपने पार्टनर के साथ घूमना-फिरना और नई चीजें करना पसंद आ सकता है, लेकिन वे अपनी अलग दुनिया भी बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों से मिलना या अपने शौक पूरे करना इनके लिए उतना ही जरूरी हो सकता है, जितना पार्टनर के साथ वक्त बिताना।
मूलांक 7 वाले लोग अपनी भावनाएं हर बार खुलकर जाहिर नहीं करते हैं। वे कई बार किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उस पर विचार करना पसंद करते हैं। ऐसे में पार्टनर का बार-बार जवाब मांगना उन्हें असहज कर सकता है। इनके साथ रिश्ते में धैर्य और आपसी समझ की अहम भूमिका रहती है।
इन तीनों मूलांक के लोगों के स्वभाव में स्वतंत्रता को महत्व देने की बात सामने आती है। हालांकि, रिश्ते में स्पेस का अर्थ एक-दूसरे से दूरी बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों साथी अपनी पसंद, दोस्तों और निजी समय के लिए भी जगह बनाए रखें। भरोसा कायम रहे, तो व्यक्तिगत आजादी रिश्ते को कमजोर करने के बजाय उसे सहज बना सकती है।
अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर लोगों के स्वभाव और रिश्तों से जुड़ी कुछ मान्यताएं बताई जाती हैं। मूलांक 1, 5 और 7 के लोगों को स्वतंत्रता पसंद करने वाला माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। किसी भी रिश्ते में प्यार, संवाद और एक-दूसरे की जरूरतों को समझना सबसे ज्यादा मायने रखता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।