Numerology: खर्च कम निवेश ज्यादा! इन तारीखों को जन्मे लोग पैसों के मामले में होते हैं काफी समझदार

मूलांक 4: व्यावहारिक और सतर्क

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। ये लोग पैसों को लेकर बेहद व्यावहारिक होते हैं। फिजूलखर्ची उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वे हर खर्च को सोच-समझकर करते हैं और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इनकी खासियत है कि वे जल्दबाजी में निवेश नहीं करते हैं। पहले पूरी योजना बनाते हैं, फिर कदम उठाते हैं। यही वजह है कि इनके पास लंबे समय में अच्छी बचत और मजबूत आर्थिक स्थिति बन जाती है।