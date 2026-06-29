Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: खर्च कम निवेश ज्यादा! इन तारीखों को जन्मे लोग पैसों के मामले में होते हैं काफी समझदार

अंक ज्योतिष में हर व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव, सोच और आर्थिक फैसलों को प्रभावित करता है। कुछ मूलांक ऐसे हैं, जिनके लोग पैसों को लेकर बेहद समझदार और सतर्क होते हैं। वे सिर्फ कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि खर्च को नियंत्रित रखते हुए भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश करना भी जानते हैं।

Navaneet RathaurJun 29, 2026 07:33 pm IST
1/7

मूलांक 4: व्यावहारिक और सतर्क

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। ये लोग पैसों को लेकर बेहद व्यावहारिक होते हैं। फिजूलखर्ची उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वे हर खर्च को सोच-समझकर करते हैं और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इनकी खासियत है कि वे जल्दबाजी में निवेश नहीं करते हैं। पहले पूरी योजना बनाते हैं, फिर कदम उठाते हैं। यही वजह है कि इनके पास लंबे समय में अच्छी बचत और मजबूत आर्थिक स्थिति बन जाती है।

2/7

मूलांक 6: संतुलन बनाए रखने वाले

मूलांक 6 वाले लोग 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे होते हैं। ये जीवन की सुख-सुविधाओं का आनंद लेना जानते हैं, लेकिन खर्च और बचत के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी खास बात यह है कि वे ना तो कंजूस बनते हैं और ना ही उड़ाऊ। जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बाकी पैसों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभालते हैं, जिससे आर्थिक तंगी उन्हें कम ही महसूस होती है।

3/7

मूलांक 8: रणनीतिक निवेशक

मूलांक 8 वाले लोग 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे होते हैं। ये पैसों के मामले में सबसे समझदार माने जाते हैं। जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेते हैं। हर निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करते हैं। शनि का प्रभाव इनमें धैर्य और दूरदर्शिता भरता है। ये छोटे-छोटे निवेश को भी लंबे समय तक चलाकर अच्छा रिटर्न पाते हैं। इनकी आर्थिक योजना आमतौर पर बहुत मजबूत होती है।

4/7

पैसों के प्रति समझदार रवैया

मूलांक 4, 6 और 8 वाले लोगों में एक खास गुण होता है - वे पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का साधन मानते हैं। इनमें अनुशासन, संतुलन और दूरदर्शिता तीनों गुण मौजूद होते हैं। यही वजह है कि ये लोग आर्थिक संकट से जल्दी उबर जाते हैं और स्थिर वित्तीय स्थिति बना पाते हैं।

5/7

निवेश की उनकी रणनीति

ये लोग निवेश में जोखिम कम लेते हैं। मूलांक 4 वाले सुरक्षा पर जोर देते हैं, मूलांक 6 वाले संतुलन बनाते हैं और मूलांक 8 वाले रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही छोटे-छोटे निवेश को लंबे समय तक चलाकर अच्छा लाभ कमाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है - सोच-समझकर फैसला लेना।

6/7

इन मूलांक के जातकों की खासियत

ये लोग फिजूलखर्ची, भावनाओं में बहकर निवेश और बिना सोचे उधार लेने जैसी गलतियां कम ही करते हैं। वे हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर चलते हैं, जिससे उनका आर्थिक जीवन स्थिर रहता है।

7/7

मूलांक 4, 6 और 8

मूलांक 4, 6 और 8 वाले लोग पैसों के मामले में स्वाभाविक रूप से समझदार होते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि इनमें से किसी में आती है, तो अपनी इस खूबी को और निखारें। सही योजना और अनुशासन के साथ आप ना सिर्फ खुद को, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology numerology Predictions
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: खर्च कम निवेश ज्यादा! इन तारीखों को जन्मे लोग पैसों के मामले में होते हैं काफी समझदार