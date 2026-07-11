काम को लेकर जिद्दी और स्वाभिमानी होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गुरु की कृपा से खूब कमाते हैं धन-दौलत

सकारात्मक रहने के उपाय

मूलांक 3 के जातकों के लिए नियमित गुरुवार का व्रत और पीला रंग पहनना शुभ होता है। बृहस्पति की कृपा बनाए रखने के लिए पीपल का पेड़ लगाना या उसकी पूजा करना फायदेमंद है। सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने से इनकी सफलता और भी स्थिर होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।