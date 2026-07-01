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Numerology: ओवरथिंकिंग करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, उपाय के साथ अपनाएं ये अच्छी आदतें

Overthinking Numerology: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से सारी चीजें उलझने लगती हैं। जानिए इनके बारे में और कुछ आसान से उपाय भी।

Garima SinghJul 01, 2026 02:44 pm IST
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जरूरत से ज्यादा सोचते हैं ये लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग हर छोटी-छोटी बात पर ओवरथिंक करने लगते हैं और इन्हें लोगों की बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसे में कई बार ये खुद को ही परेशान करने लगते हैं। जानिए इनके बारे में।

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मूलांक 2

न्यूजमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की तरह ही इनका मूड खूब बदलता है। किसी की छोटी सी बात भी इनके दिल पर लग जाती है और यही चीज सोच-सोचकर ये परेशान रहते हैं।

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मूलांक 4

4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है और इनका स्वामी ग्रह राहु होता है। इन्हें आगे की चिंता खूब सताती है। किसी भी काम में हाथ डालने से पहले ये पहले ही खराब चीज या फिर उसका रिजल्ट सोच लेते हैं। ऐसे में इनके मन ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी खूब तनाव होता है।

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मूलांक 7

7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इनका स्वामी ग्रह केतु है। इस वजह से ये हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। किसी की बात इनके दिमाग में बार-बार घूमती है। ये लोग हर चीज को कई बार सोचते हैं और ऐसे में ये बेवजह ही परेशान रहते हैं।

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क्या किया जाए?

अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में किया जाए? हर बात को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हम जो सोचते हैं वो असल में होती ही नहीं है। ऐसे में किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले हर चीज को समय देना चाहिए और शांत रहकर उस बारे में सोचना चाहिए।

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ऐसे रखें मन को शांत

ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पी सकते है। इसके अलावा रोजाना 10-15 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। इससे मन शांत रहने लगेगा।

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