Numerology: ओवरथिंकिंग करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, उपाय के साथ अपनाएं ये अच्छी आदतें

मूलांक 4

4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है और इनका स्वामी ग्रह राहु होता है। इन्हें आगे की चिंता खूब सताती है। किसी भी काम में हाथ डालने से पहले ये पहले ही खराब चीज या फिर उसका रिजल्ट सोच लेते हैं। ऐसे में इनके मन ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी खूब तनाव होता है।