दिल के साफ और ठंडे दिमाग वाले होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, केतु की मेहरबानी से कम उम्र में पाते हैं सफलता

मूलांक 7 वालों के लिए सलाह

अपनी गहराई को ताकत बनाएं, लेकिन लोगों से पूरी तरह अलग ना हो जाएं। समय-समय पर अपनों से खुलकर बात करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुनें, लेकिन व्यावहारिक दुनिया से भी जुड़े रहें। केतु की शक्ति को सही दिशा में लगाएं, तो जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।