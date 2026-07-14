Numerology: हंसी के पीछे दर्द छुपा लेते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी को नहीं लगती भनक

मूलांक 2

अंक ज्योतिष की दुनिया में इस मूलांक के लोगों को सबसे इमोशनल माना जाता है। ये लोग दूसरों की तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं हालांकि अपना दर्द छिपा लेते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होगा है। ऐसे लोगों पर चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा दिखता है।