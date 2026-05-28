Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बचपन से ही होते हैं हीलर, महसूस करते हैं हर किसी की तकलीफ

मूलांक 2, 6 और 9 के लिए सलाह

आप अपनी हीलिंग पावर से लोगों को सुकून देते हैं लेकिन अपने मन की भी बात किसी भरोसेमंद दोस्त से जरूर करें ताकि खुद की भी टेंशन दूर की जा सके नहीं तो आप भारीपन का महसूस करेंगे। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।