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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बचपन से ही होते हैं हीलर, महसूस करते हैं हर किसी की तकलीफ

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ तारीखों में जन्मे लोग जन्मजात हीलर होते हैं। ये दूसरों की फीलिंग्स और दुख को जल्दी महसूस कर लेते हैं। जानें किन तारीखों में जन्म लोग ऐसे होते हैं?

Garima SinghMay 28, 2026 02:45 pm IST
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जन्मजात हीलर होते हैं ये लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग काफी भावुक होते हैं और अपने केयरिंग नेचर से हर किसी का दिल लेते हैं। कुछ ऐसे मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का दुख बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं। न्यूमेरेलॉजी में इन्हें जन्मजात हीलर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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मूलांक 2

जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होता है। इन तारीखों में जन्मे लोग काफी इमोशनल और शांत स्वभाव के होते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को ये अच्छे से समझते और महसूस करते हैं। इस मूलांक के लोग अच्छा सुझाव भी देते हैं।

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मूलांक 6

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले भी इसी लिस्ट में आते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है और इसी वजह से रिश्ते ये दिल से निभाते हैं। लोगों को मदद करना और उन्हें खुश देखना इन्हें अच्छा लगता है।

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मूलांक 9

मूलांक 9 वाले जातकों को दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है। स्वभाव से शांत और दिल में किसी के लिए मैल ना रखने वाले इस मूलांक के व्यक्ति भी जन्मजात हीलर होते हैं। जिनका जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। मुश्किल में पड़े इंसान की मदद किए बिना इन्हें चैन की नींद नहीं आती है।

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बनते हैं अच्छे दोस्त

मूलांक 2 और 9 का व्यवहार हो सकता है कि कई लोगों को शुरू में थोड़ा रुखा लगे लेकिन ये अच्छे दोस्त साबित होते हैं। दोनों मूलांक के व्यक्ति ऐसे दोस्त बनते हैं जो जज नहीं करते हैं। जब लोग खुलने लगते हैं तो इनके आगे अपनी बात आसानी से रख पाते हैं।

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होते हैं सीक्रेट कीपर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2, 6 और 9 की एक खासियत ये भी है कि ये सीक्रेट कीपर होते हैं। अगर कोई इनसे अपना दुख-दर्द बांटता है तो वो हर एक बात अपने तक ही रखते हैं। यही वजह है कि इनके आसपास काफी सेफ फील होते है।

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जिंदगी में आता है तनाव

इन तीनों मूलांक की हीलिंग पावर कमाल की होती है लेकिन हर किसी की एनर्जी से मिलते-मिलते इनकी जिंदगी में तनाव कई बार ज्यादा होने लगता है। ऐसे में अपने औरा को समय-समय पर क्लीन्ज करते रहना जरूरी है।

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मूलांक 2, 6 और 9 के लिए सलाह

आप अपनी हीलिंग पावर से लोगों को सुकून देते हैं लेकिन अपने मन की भी बात किसी भरोसेमंद दोस्त से जरूर करें ताकि खुद की भी टेंशन दूर की जा सके नहीं तो आप भारीपन का महसूस करेंगे। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 2 Numerology
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