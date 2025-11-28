अंक ज्योतिष: परिवार और समाज में खूब नाम कमाते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 1 वाले बचपन से ही क्लास मॉनिटर, कैप्टन, प्रेसिडेंट बनते हैं। इनमें दूसरों को साथ लेकर चलने की जबरदस्त काबिलियत होती है। ये कभी फॉलोअर नहीं बनते, हमेशा आगे चलकर रास्ता दिखाते हैं। लोग इनके पीछे-पीछे चलते हैं।
मूलांक 1 के जातक जहां भी जाते हैं, अपना अलग नाम बना लेते हैं। नौकरी में सबसे जल्दी प्रमोशन, बिजनेस में ब्रांड बन जाना, समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति – ये इनके लिए आम बात है। इनका नाम घर-घर में लिया जाता है।
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के जातकों का कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। स्टेज पर बोलना, बड़े-बड़े लोगों से बात करना, मुश्किल फैसले लेना – सब इनके बाएं हाथ का खेल है। ये कभी हार नहीं मानते, गिरकर भी उठते हैं और दोगुना जोर से आगे बढ़ते हैं।
घर में मम्मी-पापा, भाई-बहन सब इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। ये हर मूलांक 1 वाले के घर की आम बात है। इस मूलांक के जातक परिवार की इज्जत और नाम दोनों बढ़ाते हैं। शादी के बाद भी ससुराल में इनका डंका बजता है।
मूलांक 1 वाले सरकार, बिजनेस, फिल्म, खेल, राजनीति – हर क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचते हैं। ये अपना खुद का साम्राज्य बनाते हैं। अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, विराट कोहली – सब मूलांक 1 के ही हैं। इनके जैसा बनना हर किसी का सपना होता है।
सूर्य की वजह से इनमें कभी-कभी अहंकार आ जाता है। दूसरों की सलाह मानने में दिक्कत होती है और जल्दी गुस्सा भी आता है। लेकिन जब ये इसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो दुनिया में कोई इनको हरा नहीं सकता है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।