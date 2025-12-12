अंक ज्योतिष: धार्मिक प्रवृत्ति के होते इन तारीखों को जन्मे लोग, गुरु ग्रह की कृपा से नहीं होती है धन-दौलत की कमी

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणअंक ज्योतिष: धार्मिक प्रवृत्ति के होते इन तारीखों को जन्मे लोग, गुरु ग्रह की कृपा से नहीं होती है धन-दौलत की कमी

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 3 के होते हैं। इनका स्वामी गुरु (बृहस्पति) हैं, जो धन, ज्ञान, धर्म और समृद्धि का ग्रह है। ये लोग बचपन से ही मंदिर, पूजा-पाठ और दान-पुण्य की ओर खिंचे चले जाते हैं। गुरु की कृपा से इनका भाग्य हमेशा चमकता रहता है। आज जानिए इनकी 7 खास बातें।

Navaneet RathaurDec 12, 2025 08:09 pm IST
1/7

धार्मिक स्वभाव

मूलांक 3 वाले बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं, गुरुद्वारे-मस्जिद भी जाते हैं। इनका मन हर धर्म में श्रद्धा रखता है। इनके घर में हमेशा पूजा-पाठ, दीपक और अगरबत्ती की खुशबू रहती है। ये लोग दूसरों को भी धर्म की राह दिखाते हैं। इनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, जो गुरु की कृपा का संकेत है।

2/7

धन की कमी नहीं

गुरु धन और समृद्धि के कारक हैं। मूलांक 3 वालों के पास पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। इन्हें नौकरी में तेज तरक्की और बिजनेस में बरकत मिलता है। ये लोग दान भी खूब करते हैं, फिर भी इनका खजाना कभी खाली नहीं होता है। इनके घर में हमेशा मेहमान और खुशियां भरी रहती हैं।

3/7

बुद्धि और ज्ञान की खान

गुरु की कृपा से इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल और नई-नई चीजें सीखने का शौक इन्हें हमेशा रहता है। टीचर, वकील, जज, लेखक, प्रोफेसर, ये हर क्षेत्र में चमकते हैं। इनकी बातों में इतना दम होता है कि लोग इन्हें गुरु मानने लगते हैं। इनके घर में हमेशा ज्ञान की बातें होती हैं।

4/7

दयालु और उदार स्वभाव

मूलांक 3 वाले बहुत दयालु होते हैं। गरीब को देखकर इनका दिल पिघल जाता है। ये बिना सोचे दान कर देते हैं। इनके घर में मेहमान को भगवान समझा जाता है। इनकी उदारता की वजह से इनके पास हमेशा लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहता है। यही आशीर्वाद इनकी तरक्की का राज है।

5/7

मूलांक 3 वालों का करियर

गुरु की कृपा से ये लोग शिक्षक, वकील, जज, लेखक, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, स्पीकर – हर क्षेत्र में टॉप पर पहुंचते हैं। इनकी वाणी में जादू होता है। लोग इनकी एक बात पर सब छोड़कर इनके पीछे चल पड़ते हैं। इनका नाम और सम्मान हर जगह गूंजता है।

6/7

मूलांक 3 की कमजोरियां

गुरु की कृपा से इनका दिल बहुत साफ होता है, इसलिए कभी-कभी लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। इनको गुस्सा भी जल्दी आता है और जल्दी शांत हो जाता है। लेकिन ये जल्दी सीखते हैं और फिर किसी को मौका नहीं देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका सच्चा और धार्मिक स्वभाव है।

7/7

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका लीवर, पेट और घुटने कमजोर हो सकते हैं। इन्हें मीठा और तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। गुरुवार का व्रत और पीली वस्तुओं का दान इनके लिए बहुत लाभकारी है। मूलांक 3 के जातक जितने विनम्र रहेंगे, गुरु की कृपा उतनी ही बढ़ती जाएगी। हल्दी का तिलक, केसर का तिलक या पीले कपड़े पहनना इनके लिए शुभ होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

