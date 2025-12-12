अंक ज्योतिष: धार्मिक प्रवृत्ति के होते इन तारीखों को जन्मे लोग, गुरु ग्रह की कृपा से नहीं होती है धन-दौलत की कमी

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका लीवर, पेट और घुटने कमजोर हो सकते हैं। इन्हें मीठा और तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। गुरुवार का व्रत और पीली वस्तुओं का दान इनके लिए बहुत लाभकारी है। मूलांक 3 के जातक जितने विनम्र रहेंगे, गुरु की कृपा उतनी ही बढ़ती जाएगी। हल्दी का तिलक, केसर का तिलक या पीले कपड़े पहनना इनके लिए शुभ होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।