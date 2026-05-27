Numerology: ब्रेकअप के बाद जल्दी मूव ऑन करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को पहले करते हैं आइसोलेट

मूलांक 1, 3 और 5 के लिए सलाह

मुश्किल हालात में खुद को समय देना गलत नहीं है लेकिन हमेशा अकेले रहना भी सही बात नहीं है। अपनी फीलिंग्स को दबाने की बजाय किसी करीबी और भरोसेमंद इंसान से सब शेयर जरूर करना चाहिए क्योंकि हर बार हालात एक से नहीं होते हैं। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।