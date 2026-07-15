Numerology: 7 फेरे लेते ही इन तारीखों में जन्मे लोगों का होता है भाग्योदय, किस्मत चमकाता है पार्टनर का साथ

मूलांक 2, 6 और 9 के लिए खास बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन तीनों मूलांकों की जिंदगी में शादी के बाद पॉजिटिव बदलाव आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इसके लिए कुंडली की स्थिति भी देखी जानी बहुत ही जरूरी है। न्यूमेरेलॉजी बस एक संकेत दे सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।