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Numerology: 7 फेरे लेते ही इन तारीखों में जन्मे लोगों का होता है भाग्योदय, किस्मत चमकाता है पार्टनर का साथ

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोगों की शादी उनका भाग्योदय करती है। जानिए आखिर वो कौन से तीन मूलांक हैं जिनके जातकों की जिंदगी शादी के बाद पलटती है?

Garima SinghJul 15, 2026 04:48 pm IST
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शादी के बाद बदलती है किस्मत

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद चमकती है। मान्यता है कि कुछ विशेष तारीकों पर जन्मे लोगों का भाग्योदय जीवनसाथी का साथ मिलने के बाद होता है। ऐसे लोग शादी के बाद करियर, पैसे और स्वास्थ्य से संबंधित पॉजिटिव बदलाव देखते हैं। जानिए ये लोग कौन हैं?

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ऐसे निकालें अपना मूलांक

न्यूमेरेलॉजी में सारी बात मूलांक के आधार पर होती है। आप सिर्फ अपने जन्म की तिथि का योग करें। इसके बाद जो अंक आता है वहीं आपका मूलांक होगा। मान लीजिए किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 16 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 7 होगा।

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मूलांक 2

जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। ऐसे लोग चंद्रमा की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार शादी बाद इन लोगों को जीवनसाथी से खूब सपोर्ट मिलता है। शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। हालांकि इसमें कुंडली में स्थित बाकी ग्रहों-नक्षत्रों की स्थिति भी काफी मायने रखती है।

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मूलांक 6

मूलांक 6 वालों का स्वामी ग्रह शुक्र है। मान्यता है शादी के बाद 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्मे लोगों की इनकम के सोर्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं इन लोगों को करियर में भी खूब मौके मिलते हैं। इस वजह से मूलांक 6 वालों की जिंदगी में सुख-सुविधाएं भी बढ़ने लगती हैं।

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मूलांक 9

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वाले लोग मेहनती और हिम्मती माने जाते हैं। ऐसा मंगल ग्रह के चलते होता है। 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। शादी के बाद इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आती है। नौकरी और बिजनेस की स्थिति में पॉजिटिव बदलाव आते हैं।

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जीवनसाथी का साथ है खास

इन तीनों मूलांकों के लिए जीवनसाथी का साथ बहुत मायने रखता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अच्छा जीवनसाथी मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है। सही समय पर मिली सलाह व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देती है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए जीवनसाथी का साथ बहुत ही खास होता है।

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सिर्फ शादी के बाद ही बदलेगी किस्मत?

ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही किस्मत चमकेगी। सही फैसला और जीवनसाथी का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार वह कुछ मूलांकों की जिंदगी में सही जीवनसाथी का आना पॉजिटिव बदलाव का संकेत होता है।

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मूलांक 2, 6 और 9 के लिए खास बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन तीनों मूलांकों की जिंदगी में शादी के बाद पॉजिटिव बदलाव आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इसके लिए कुंडली की स्थिति भी देखी जानी बहुत ही जरूरी है। न्यूमेरेलॉजी बस एक संकेत दे सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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