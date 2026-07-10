Numerology: नाक पर गुस्सा लिए घूमते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल के प्रभाव से होता है ऐसा स्वभाव

अंकज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इन लोगों पर मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। ऐसे में कई बार ये हर चीज पर ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं और गुस्सा तो इनकी नाक पर होता है।
दरअसल मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। इस ग्रह के चलते मूलांक 9 वाले लोग निडर होते हैं। इस वजह इनका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर होता है। अच्छी बात ये है कि ये लोग हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 9 वालों को खूब गुस्सा आता है। जब भी आसपास कुछ गलत हो तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे में इन्हें बहुत गुस्सा आता है। अच्छी बात ये है कि इनका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता है। कुछ देर बार ये शांत भी हो जाते हैं।
अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 9 वालोंं को अपनी बात बिना घुमाए सीधे कहने की आदत होती है। कई बार ये चीज किसी को बुरी भी लग सकती है। हालांकि ये लोग मन में कोई बात ना रखकर उसे साफ-साफ कहना ही पसंद करते हैं।
मूलांक 9 वाले हालांकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दोस्ती दिल से निभाते हैं और मुश्किल समय में किसी का भी साथ नहीं छोड़ते हैं। ये लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 9 वालों की लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है। हर क्षेत्र में ये अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 9 वालों को अपने गुस्से पर काबू करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इससे काफी हद तक गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।