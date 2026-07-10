Numerology: नाक पर गुस्सा लिए घूमते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल के प्रभाव से होता है ऐसा स्वभाव

मूलांक 9 वाले करें ये उपाय

अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 9 वालों को अपने गुस्से पर काबू करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इससे काफी हद तक गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।