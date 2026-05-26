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Numerology: 26 तारीख को जन्मे लोग होते हैं मेहनती, काफी संघर्ष और प्रयास से 30 की उम्र के बाद पाते हैं सफलता

अंक ज्योतिष में 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। यह अंक गहन और कर्मसिद्ध अंकों में से एक माना जाता है। मूलांक 8 शनि देव का प्रतिनिधित्व करता है। 26 तारीख के अलावा जिन लोगों का जन्म 8 और 17 तारीख को हुआ होता है, वे भी मूलांक 8 के जातक कहलाते हैं।

Navaneet RathaurMay 26, 2026 01:16 pm IST
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मूलांक 8

मूलांक 8 के जातकों का जीवन शुरुआत में काफी संघर्ष भरा होता है, लेकिन मेहनत और धैर्य के साथ 30 वर्ष की उम्र पार करने के बाद ये लोग अपनी प्रयास का पूरा फल पाते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 वाले लोगों की खासियतें, चुनौतियां और सफलता का राज।

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मूलांक 8 का स्वभाव और विशेषताएं

मूलांक 8 वाले लोग स्वभाव से गंभीर, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं। ये लोग बातों को गहराई से सोचते हैं और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं। इनका अंतर्मुखी स्वभाव गंभीर विचारक बनाता है। ये दिखावा पसंद नहीं करते और सादगी से जीना पसंद करते हैं। शनि के प्रभाव से इनमें लगन, धैर्य और लंबे समय तक मेहनत करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग ईमानदार और न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं।

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जीवन में शुरुआती संघर्ष

मूलांक 8 वालों को जीवन की शुरुआत में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 28 से 30 वर्ष की उम्र तक शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव इनके जीवन को कठिन बना देता है। इस दौरान नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में देरी और बाधाएं आती हैं। सहयोग भी कम मिलता है। ये लोग अकेले ही संघर्ष करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है।

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30 वर्ष के बाद मिलने वाली सफलता

30 वर्ष की उम्र के बाद मूलांक 8 वालों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। शनि की कृपा इन पर पूरी तरह बरसती है। इस उम्र के बाद ये लोग नौकरी में उच्च पद, व्यापार में स्थिरता और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। उनकी सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि लंबी मेहनत और अनुशासन का परिणाम होती है। शनि देव इन्हें न्याय और मेहनत का पूरा फल देते हैं।

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करियर और आर्थिक स्थिति

मूलांक 8 वाले लोग करियर में मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं। ये इंजीनियरिंग, कानून, प्रशासन, राजनीति, रियल एस्टेट या बड़े उद्योगों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पैसा जमा करने में ये माहिर होते हैं। अनावश्यक खर्च नहीं करते और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति आमतौर पर अच्छी रहती है, लेकिन सफलता देर से आती है।

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रिश्तों में व्यवहार

रिश्तों में मूलांक 8 वाले लोग वफादार और गंभीर होते हैं। ये आसानी से दोस्त नहीं बनाते, लेकिन एक बार बनाए तो पूरी जिंदगी निभाते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी होता है, इसलिए ये अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं। दांपत्य जीवन में ये जिम्मेदार साथी साबित होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं।

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मूलांक 8 वालों की चुनौतियां

इन लोगों को अकेलापन, देरी, आलोचना और भावनात्मक दूरी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी जिद इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। शनि के प्रभाव से जीवन में कई उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये चुनौतियां इन्हें और मजबूत बनाती हैं।

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शनि देव की कृपा पाने के उपाय

मूलांक 8 वालों को शनि देव की कृपा बनाए रखने के लिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और काले तिल, लोहे या काले कपड़े का दान करें।

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अनुशासन और धैर्य है जरूरी

मूलांक 8 वाले लोग जीवन में मेहनत, अनुशासन और धैर्य से आगे बढ़ते हैं। शुरुआती संघर्ष के बाद इनकी सफलता स्थायी और मजबूत होती है। अगर आपकी जन्म तारीख 8, 17 या 26 है, तो जान लें कि शनि देव की कृपा आपके साथ है। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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