Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोग जीवन में करते हैं खूब संघर्ष, लेकिन शनि देव की कृपा से पाते हैं बड़ी सफलता

मूलांक 8 वाले लोग जिम्मेदार, मेहनती और अनुशासित होते हैं। वे सपनों को हकीकत बनाने के लिए रात-दिन मेहनत करते हैं। लेकिन शुरुआती उम्र में उन्हें परिवार, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती या ढैया के दौरान ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। कई बार लगता है कि मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं आ रही है। लेकिन यही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है।
शनि देव न्याय के देवता हैं। वे कर्मों का फल देते हैं। मूलांक 8 वाले लोगों को शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन 30 से 35 साल की उम्र के बाद शनि की कृपा धीरे-धीरे दिखने लगती है। 40-42 साल के आसपास इनकी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है। जो लोग शनि के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सही कर्म करते हैं, उन्हें शनि की साढ़ेसाती भी फायदेमंद साबित होती है।
मूलांक 8 वाले लोग आमतौर पर सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, कानून, राजनीति, रियल एस्टेट या बड़े व्यवसाय में सफल होते हैं। शुरुआत में उन्हें नौकरी या बिजनेस में बार-बार रुकावटें आती हैं, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ते। करीब 35 साल की उम्र के बाद इनकी स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक रूप से भी ये लोग बाद में स्थिर हो जाते हैं। कई बार अचानक बड़ी सफलता या संपत्ति हासिल होती है।
मूलांक 8 वाले लोगों का वैवाहिक जीवन भी उतार-चढ़ाव भरा होता है। शुरुआती सालों में तनाव और समझ की कमी रहती है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। इनकी पत्नी या पति अक्सर समझदार और सहयोगी होते हैं। अगर दोनों पक्ष शांत रहें और एक-दूसरे का सम्मान करें, तो वैवाहिक जीवन सुखमय बन सकता है।
मूलांक 8 वाले लोगों को शनि देव के प्रति विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दान करें। काले घोड़े की नाल, काला कपड़ा या सरसों का तेल दान करना शुभ है। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप नियमित करें। काले तिल, उड़द दाल और लोहे की वस्तुओं का दान भी फायदेमंद है।
मूलांक 8 वाले लोग जीवन में जितना संघर्ष करते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता भी पाते हैं। शनि उन्हें परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में पुरस्कार जरूर देते हैं। इन लोगों में धैर्य, अनुशासन और मेहनत जैसे गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। अगर ये गुण सही दिशा में लगाए जाएं, तो लगभग 40 साल की उम्र के बाद जीवन में स्थिरता, सम्मान और समृद्धि आती है।
मूलांक 8 को कमजोर नंबर समझना गलती है। यह संख्या संघर्ष की है, लेकिन अंत में विजय की भी है। शनि देव की कृपा और सही कर्मों से ये लोग न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने परिवार को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म तारीख 8, 17 या 26 है, तो धैर्य रखें। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।