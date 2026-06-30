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Numerology: रिस्क लेने से नहीं डरते इन तारीखों को जन्मे लोग, मेहनत से पाते हैं बड़ी सफलता

अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव और ग्रह स्वामी होता है। इनमें मूलांक 8 वाले लोग अपनी मेहनत और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते और मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए जानते हैं इनकी खासियतों के बारे में।

Navaneet RathaurJun 30, 2026 10:03 pm IST
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मूलांक 8 का स्वभाव और ग्रह प्रभाव

मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि हैं। शनि की वजह से ये लोग बेहद अनुशासित और कर्मठ होते हैं। वे भाग्य पर कम और मेहनत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जीवन की शुरुआत में संघर्ष भले ही ज्यादा हो, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं। उनकी गंभीर सोच उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है।

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मेहनत और महत्वाकांक्षा की ताकत

मूलांक 8 वाले लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात-दिन मेहनत करते हैं। वे महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े सपने देखते हैं। रिस्क लेने की क्षमता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां दूसरे लोग डर जाते हैं, वहां ये लोग आगे बढ़कर मौके का फायदा उठाते हैं। उनकी मेहनत ही उन्हें बड़ी सफलता दिलाती है।

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धैर्य और संकटों से लड़ने की क्षमता

ये लोग मुश्किल परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोते हैं। संकट आने पर वे शांत रहकर सोचते हैं और सही रास्ता चुनते हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में भी ये लोग टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत होकर उभरते हैं। उनका यह गुण उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है।

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न्यायप्रिय और ईमानदार स्वभाव

मूलांक 8 वाले लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। वे न्यायप्रिय होते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं। उनकी ईमानदारी लोगों का विश्वास जीतती है। चाहे नौकरी हो या व्यापार, वे हमेशा सही रास्ता चुनते हैं। यही वजह है कि लोग इन पर भरोसा करते हैं।

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शुरुआती संघर्ष और बाद की सफलता

इनके जीवन का शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण होता है। 30 साल की उम्र तक संघर्ष ज्यादा रहता है। लेकिन 30 के बाद किस्मत साथ देने लगती है। मेहनत का फल उन्हें देर से जरूर मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा और स्थायी मिलता है।

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रिश्तों में गंभीर और जिम्मेदार

रिश्तों में ये लोग गंभीर और जिम्मेदार होते हैं। वे भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से फैसले लेते हैं। परिवार और दोस्तों के प्रति उनका समर्पण बहुत गहरा होता है। वे रिश्तों को समय और मेहनत दोनों से निभाते हैं।

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करियर में अनुशासन की भूमिका

करियर में ये लोग अनुशासन बनाए रखते हैं। वे लंबी दौड़ के खिलाड़ी होते हैं। प्रबंधन, कानून, इंजीनियरिंग या राजनीति जैसे क्षेत्रों में इनकी रुचि ज्यादा होती है। मेहनत और रिस्क लेने की क्षमता इन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है।

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जीवन में सफलता का राज

मूलांक 8 वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि वे कभी हार नहीं मानते हैं। मेहनत, धैर्य और सही समय का इंतजार इनकी सफलता का राज है। अगर आप भी इनमें से किसी तारीख को जन्मे हैं तो अपनी इन खूबियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा दें। जीवन में बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 8
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