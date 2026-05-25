Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों की शादी के बाद पलट जाती है किस्मत, जीवन में होते हैं कई अच्छे बदलाव

मूलांक 7 के ग्रह स्वामी केतु को आध्यात्मिकता, रहस्य तथा गहरी सोच का प्रतीक माना जाता है। इस मूलांक के लोगों का जीवन शादी से पहले काफी संघर्षपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा रहता है, लेकिन शादी के बाद किस्मत एकदम पलट जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
मूलांक 7 वाले लोग स्वभाव से बुद्धिमान, अंतर्मुखी और आध्यात्मिक होते हैं। ये सतही बातों में कम दिलचस्पी रखते हैं और जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें अकेलापन और असंतोष की भावना शादी से पहले ज्यादा रहती है। केतु का प्रभाव इन्हें अलग तरह की सोच देता है, जिस वजह से ये आम लोगों से थोड़े अलग नजर आते हैं।
शादी से पहले इनका जीवन अस्थिर रहता है। नौकरी, व्यवसाय या रिश्तों में बार-बार बाधाएं आती हैं। आर्थिक स्थिति भी उतार-चढ़ाव से भरी रहती है। कई बार ये लोग खुद को अकेला और समझे बिना महसूस करते हैं। केतु की वजह से अप्रत्याशित घटनाएं इनके जीवन में होती रहती हैं, जो इन्हें मानसिक रूप से परेशान करती हैं।
मूलांक 7 वाले लोगों की किस्मत शादी के बाद सबसे ज्यादा बदलती है। जीवनसाथी इनके लिए भाग्यशाली साबित होता है। शादी के बाद इनके जीवन में स्थिरता आती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, इनके लिए विवाह एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है।
शादी के बाद इनकी करियर में अच्छी प्रगति होती है। ये रिसर्च, लेखन, आध्यात्म, शिक्षा, कानून या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता पाते हैं। विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग भी बनते हैं। व्यापार में भी शादी के बाद स्थिरता और लाभ मिलता है। केतु की कृपा से अचानक सफलता मिलने की संभावना रहती है।
मूलांक 7 वाले प्रेम में गहरी भावनाओं वाले होते हैं। शादी से पहले रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन विवाह के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय और मजबूत होता है। जीवनसाथी इनकी भावनाओं और गहराई को समझता है, जिससे रिश्ते में स्थिरता और खुशी आती है। संतान सुख भी अच्छा मिलता है और बच्चे बुद्धिमान होते हैं।
मूलांक 7 के लोगों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि केतु ग्रह के अधिदेवता गणेश जी हैं। शादी के बाद ये लोग गणेश जी की पूजा ज्यादा करने लगते हैं। 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप इनके लिए बहुत फलदायी होता है। गणेश जी इनके जीवन से बाधाएं हटाते हैं और नई राह दिखाते हैं।
मूलांक 7 वाले लोगों को मानसिक तनाव, सिरदर्द, नींद की समस्या या गुप्त रोग हो सकते हैं। शनिवार को केतु मंत्र 'ॐ कें केतवे नमः' का जाप, काले तिल का दान और हनुमान जी की पूजा इनके लिए लाभकारी है। शादी के बाद नियमित भक्ति और सकारात्मक रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
मूलांक 7 वाले लोग शादी से पहले संघर्ष करते हैं, लेकिन विवाह के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। केतु और गणेश जी की कृपा से इनके जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख आता है। अगर आपकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है, तो जान लीजिए कि आपकी असली किस्मत शादी के बाद ही खुलने वाली है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।