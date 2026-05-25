Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों की शादी के बाद पलट जाती है किस्मत, जीवन में होते हैं कई अच्छे बदलाव

केतु और गणेश जी की कृपा

मूलांक 7 वाले लोग शादी से पहले संघर्ष करते हैं, लेकिन विवाह के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। केतु और गणेश जी की कृपा से इनके जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख आता है। अगर आपकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है, तो जान लीजिए कि आपकी असली किस्मत शादी के बाद ही खुलने वाली है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।