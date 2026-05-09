Numerology:ऐशो-आराम की जिंदगी और खर्चीले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, शुक्र की कृपा से नहीं होती है पैसों की कमी

इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से खर्चीले होते हैं, लेकिन शुक्र की कृपा इन्हें हमेशा संभाल लेती है। अगर ये लोग थोड़ी सावधानी बरतें और खर्च पर नियंत्रण रखें, तो इनकी किस्मत और भी चमक सकती है। खर्च करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे-समझे खर्च करना ही समस्या खड़ी करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।