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Numerology:ऐशो-आराम की जिंदगी और खर्चीले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, शुक्र की कृपा से नहीं होती है पैसों की कमी

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत खर्चीले होते हैं। ये सौंदर्य, आराम और विलासिता के शौकीन होते हैं। इनके पास पैसा आता है तो खर्च भी तेजी से होता है, लेकिन शुक्र की कृपा इन्हें आर्थिक संकट से बचाती भी है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

Navaneet RathaurMay 09, 2026 09:39 pm IST
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मूलांक 6 की गणना और स्वभाव

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। शुक्र इनके स्वामी ग्रह हैं। ये लोग रचनात्मक, कलाप्रिय, संवेदनशील और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनका स्वभाव बहुत मिलनसार होता है, लेकिन ये लग्जरी और आराम की जिंदगी पसंद करते हैं। यही वजह है कि ये खर्चीले स्वभाव के हो जाते हैं।

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खर्चीले स्वभाव की वजह

मूलांक 6 वाले लोग साधारण जीवन नहीं जीना चाहते हैं। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, आलीशान घर, गाड़ी और लग्जरी चीजें इनकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। ये पैसा बचाने की बजाय उसे एंजॉय करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। शादी, पार्टी, घर की सजावट या दोस्तों के साथ घूमने में ये खूब खर्च करते हैं। कई बार ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जेब खाली कर बैठते हैं।

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शुक्र की कृपा कैसे बचाती है?

शुक्र ग्रह इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। भले ही ये जितना चाहें खर्च करें, लेकिन शुक्र की कृपा से इनके पास पैसा आता रहता है। कई बार अचानक कोई स्रोत खुल जाता है, प्रमोशन हो जाता है या किसी सौदे से अच्छा फायदा हो जाता है। यही वजह है कि मूलांक 6 वाले लोग जितना खर्च करते हैं, उतना या उससे ज्यादा कमा भी लेते हैं।

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करियर और धन कमाने की क्षमता

मूलांक 6 वाले लोग क्रिएटिव फील्ड में बेहतर करते हैं। फैशन, डिजाइन, आर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, ब्यूटी और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्र इनके लिए अच्छे रहते हैं। ये अच्छे सेल्समैन, मार्केटर और रिलेशनशिप मैनेजर भी बनते हैं। इनकी कमाई अच्छी होती है, लेकिन खर्च भी उतना ही तेज रहता है।

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रिश्तों में खर्चीला स्वभाव

ये लोग अपने परिवार और दोस्तों पर खूब खर्च करते हैं। पत्नी, बच्चों या माता-पिता को खुश रखने के लिए ये कुछ भी खरीद लाते हैं। शादियों, जन्मदिन और त्योहारों पर इनका खर्च सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके रिश्ते मजबूत रहते हैं, लेकिन कभी-कभी आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है।

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कमजोरियां और सावधानियां

मूलांक 6 वाले लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने की वजह से कभी-कभी कर्ज में फंस जाते हैं। इनकी लग्जरी की आदत इन्हें परेशान कर सकती है। इन लोगों को सलाह है कि खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें, बजट बनाएं और कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाएं।

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शुक्र को मजबूत करने के उपाय

शुक्रवार को सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। इस दिन दही, चावल, मिठाई या सफेद वस्त्र दान करें। 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें। ज्योतिषी की सलाह से हीरा या ओपल रत्न धारण करें।

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इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से खर्चीले होते हैं, लेकिन शुक्र की कृपा इन्हें हमेशा संभाल लेती है। अगर ये लोग थोड़ी सावधानी बरतें और खर्च पर नियंत्रण रखें, तो इनकी किस्मत और भी चमक सकती है। खर्च करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे-समझे खर्च करना ही समस्या खड़ी करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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