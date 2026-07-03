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Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों की बातों में होती है मैग्नेटिक पावर, पल भर में जीत लेते हैं सामने वाला का दिल

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 वाले लोग अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और बातचीत की कला के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों की जन्म तिथि किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होती है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक पर शुक्र ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है।

Navaneet RathaurJul 03, 2026 02:33 pm IST
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मूलांक 6 - 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग

शुक्र ग्रह ना सिर्फ सुंदरता और आकर्षण के कारक हैं, बल्कि रिश्तों और संवाद की कला के भी स्वामी माने जाते हैं। यही वजह है कि मूलांक 6 के लोग बात करने में इतने माहिर होते हैं कि सामने वाला पल भर में उनके प्रभाव में आ जाता है। ये लोग अपने आसपास के माहौल को अपनी मीठी बातों और हंसमुख स्वभाव से मोह लेते हैं।

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मूलांक 6 पर शुक्र ग्रह का प्रभाव

मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से बेहद आकर्षक और मिलनसार होते हैं। शुक्र की वजह से इनमें एक प्राकृतिक आकर्षण होता है, जो लोगों को खींचता है। ये हंसमुख रहते हैं और हर किसी से आसानी से जुड़ जाते हैं। उनकी बातों में एक अनोखी मिठास होती है, जो सुनने वाले को तुरंत प्रभावित कर देती है। लोग इनकी कंपनी में खुद को खास महसूस करते हैं।

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बातों में मैग्नेटिक पावर

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी बातचीत की कला है। ये जितनी मीठी और प्रभावशाली बातें करते हैं, उतना ही कम लोग कर पाते हैं। चाहे कोई गुस्से में हो या उदास, ये अपनी बातों से माहौल बदल देते हैं। उनकी आवाज, शब्दों का चुनाव और हाव-भाव सब कुछ मिलकर एक जादू सा रच देते हैं। यही कारण है कि लोग इनकी एक बात पर आसानी से मान जाते हैं।

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प्रेम संबंधों में रोमांटिक

रिश्तों के मामले में मूलांक 6 वाले लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इनकी मीठी बातें और समझदार व्यवहार किसी भी रिश्ते को मजबूत बना देते हैं। ये पार्टनर, दोस्त या परिवार के सदस्यों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रेम संबंधों में ये रोमांटिक और देखभाल करने वाले साबित होते हैं।

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करियर और व्यवसाय में फायदा

करियर में ये लोग उन क्षेत्रों में बेहतर करते हैं, जहां बातचीत और लोगों से जुड़ाव की जरूरत होती है। मार्केटिंग, सेल्स, काउंसलिंग, आर्ट, फैशन, मीडिया या होटल व्यवसाय इनके लिए उपयुक्त रहते हैं। इनकी बातों का जादू क्लाइंट या कस्टमर को तुरंत प्रभावित कर देता है, जिससे काम आसानी से बन जाता है।

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मूलांक 6 की संभावित चुनौतियां

मूलांक 6 वाले लोग कभी-कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इनकी नरम स्वभाव का कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं। साथ ही ये विलासिता और आराम की ओर ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, जिससे अनुशासन प्रभावित हो सकता है।

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शुक्र को मजबूत करें

मूलांक 6 के लोगों को अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें, दूध-चावल का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। संतुलित खान-पान और नियमित व्यायाम इनकी ऊर्जा को सकारात्मक रखेगा।

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जीवन में सफलता का राज

मूलांक 6 वाले लोग अपने आकर्षण और बातों की मिठास से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि 6, 15 या 24 है तो जान लीजिए कि आपकी बातों में एक खास मैग्नेटिक पावर है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 6
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