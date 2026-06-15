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Numerology: अपनों को कभी धोखा नहीं देते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, वफादारी की पेश करते हैं मिसाल

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 वाले लोग अपनी वफादारी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अगर किसी का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 6 होता है। आज की तारीख 15 जून 2026 है। ऐसे में आज मूलांक 6 वालों का ही दिन है। आइए जानते हैं इस मूलांक वाले लोगों के बारे में विस्तार से।

Navaneet RathaurJun 15, 2026 01:41 pm IST
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मूलांक 6 के जातक

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 के लोग रिश्तों में इतने सच्चे होते हैं कि अपनों को कभी धोखा नहीं देते हैं। उनकी दोस्ती और प्रेम गहरी और स्थायी होती है। ये लोग ना सिर्फ वफादार होते हैं, बल्कि अपने प्रियजनों की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं।

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मूलांक 6 का स्वामी ग्रह और प्रभाव

मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से ये लोग जीवन में सुंदर चीजों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। लग्जरी, आराम और कलात्मक चीजें इनके स्वभाव का हिस्सा होती हैं। शुक्र का प्रभाव इन्हें संतुलित और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है।

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आकर्षक व्यक्तित्व और कोमल स्वभाव

मूलांक 6 के लोग बेहद आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनका स्वभाव कोमल, संवेदनशील और शांत होता है। जहां ये जाते हैं, अपनी मुस्कान और सौम्य व्यवहार से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। इनकी उपस्थिति में पॉजिटिविटी और सुकून महसूस होता है। लोग इनकी कंपनी को पसंद करते हैं, क्योंकि ये दूसरों को खुश रखने में माहिर होते हैं।

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रिश्तों में बेजोड़ वफादारी

ये लोग अपने अपनों को कभी धोखा नहीं देते हैं। दोस्ती हो या प्रेम, इनकी निष्ठा अटूट होती है। एक बार विश्वास कर लेने के बाद ये रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। परिवार और मित्रों के प्रति इनकी लगाव गहरा होता है। संकट के समय ये सबसे पहले साथ खड़े होते हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें वफादारी की मिसाल मानते हैं।

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क्रिएटिव होते हैं मूलांक 6 के जातक

मूलांक 6 वाले लोगों में कलात्मक प्रतिभा कूट-कूट कर भरी होती है। संगीत, पेंटिंग, डांस, फैशन, इंटीरियर डिजाइन या लेखन जैसे क्षेत्रों में ये बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इनकी रचनात्मकता उन्हें अलग पहचान दिलाती है। ये ना सिर्फ खुद रचनात्मक होते हैं, बल्कि दूसरों की रचनाओं की भी सराहना करते हैं।

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भावनात्मक मजबूती और संतुलित जीवन

भले ही ये संवेदनशील दिखते हों, लेकिन अंदर से काफी मजबूत होते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को ये संतुलित तरीके से संभालते हैं। भावनाओं को नियंत्रित रखने की इनकी क्षमता अद्भुत है। ये ना तो ज्यादा उत्साहित होते हैं और ना ही निराश। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना इनकी खासियत है।

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भविष्य की योजनाएं गुप्त रखने की कला

मूलांक 6 के लोग अपनी भविष्य की योजनाओं को किसी से शेयर नहीं करते हैं। चुपचाप मेहनत करते रहते हैं और जब सफलता मिलती है, तो सब हैरान रह जाते हैं। ये लोग धीरे-धीरे लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनकी यह खासियत उन्हें अनपेक्षित सफलता दिलाती है।

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किस्मत और सफलता का साथ

इनकी मेहनत के साथ किस्मत भी पूरा साथ देती है। जीवन में धन, सम्मान और शोहरत दोनों इनके हिस्से आते हैं। शुक्र ग्रह की कृपा से इनके पास सुख-सुविधाएं आती रहती हैं। सही दिशा में प्रयास करने पर ये लोगों को काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं।

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जीवन में सफल होने का राज

मूलांक 6 वाले लोग अगर अपने गुणों को सही दिशा दें, तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। वफादारी, क्रिएटिविटी और संतुलन इनके सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आपका भी मूलांक 6 है, तो अपनी इन खूबियों को पहचानें और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करें। आप ना सिर्फ खुद सफल होंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 6
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