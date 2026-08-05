Numerology: बाकियों की तुलना में ज्यादा केयरिंग होते हैं ये लोग, दिखता है शुक्र का असर

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 6 वाले लोग बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। इन पर शुक्र की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। ग्रह स्वामी होने के नाते शुक्र ग्रह से इन्हें कई फायदे मिलते हैं।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 वालों के लिए अपने घर-परिवार, दोस्त और जीवनसाथी की खुशी सबसे ज्यादा अहम रखती है। अपने इसी केयरिंग नेचर के चलते ये हर किसी के फेवरेट बन जाते हैं।
शुक्र के प्रभाव के चलते मूलांक 6 वालों की पर्सनैलिटी काफी मैग्नेटिक होती है। इनकी बातें लोगों का दिल जीत लेती हैं। वहीं इन्हें लोगों से खूब सम्मान मिलता है और इन्हें लोकप्रियता भी खूब हासिल होती है।
मूलांक 6 वालों को सुख-सुविधाएं खूब भाती है। इन्हें आरामदायक जिंदगी चाहिए होती है। शुक्र की मदद से इन्हें हर चीज हासिल भी होती है। सही तरीके से मेहनत की जाए तो मूलांक 6 वालों को घर, गाड़ी और अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है।
मूलांक 6 वालों की सबसे बड़ी खूबी है कि ये हर रिश्ते को बड़ी ही खूबसूरती से निभाते हैं। अपने पार्टनर के प्रति ये पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं। इनके डेडीकेशन के चलते ही इनका रिश्ता काफी लंबा चलता है।
मूलांक 6 वाले लोग बहुत ही शांत होते हैं। घर हो या फिर ऑफिस ये प्यार और अपनापन हर जगह दिखाते हैं। इनकी मौजूदगी से आसपास का माहौल काफी पॉजिटिव होता है। इनके आसपास रहने वाले लोग बहुत ही खुश रहते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।