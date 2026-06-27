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Numerology: कम मेहनत में ही अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, किस्मत का मिलता है भरपूर साथ

कुछ लोग जीवन में मेहनत कम करते हैं लेकिन सफलता उन्हें आसानी से मिल जाती है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 और मूलांक 6 वाले लोग अक्सर इसी श्रेणी में आते हैं। इनकी सोच, बातचीत और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि किस्मत खुद-ब-खुद उनका साथ देने लगती है।

Navaneet RathaurJun 27, 2026 10:10 am IST
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मूलांक 5 - बुध ग्रह का प्रभाव

मूलांक 5 वाले लोग बुध ग्रह के प्रभाव में होते हैं। इनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ होता है। ये लोग मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर भरोसा करते हैं। इनके पास नई तरकीबें निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। मुश्किल समय में भी ये लोग जल्दी नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। खासकर बिजनेस और व्यापार में ये कम समय में अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

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मूलांक 5 की सबसे बड़ी खासियत

ये लोग बातचीत में बेहद माहिर होते हैं। किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला इनमें होती है। जबकि दूसरे लोग संघर्ष करते हैं, ये लोग सही समय पर सही फैसला लेकर आगे निकल जाते हैं। इनकी सोच हमेशा प्रैक्टिकल और नई रहती है। यही वजह है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनके काम आसानी से बन जाते हैं।

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मूलांक 5 - करियर की सफलता

मूलांक 5 वाले लोग पारंपरिक नौकरियों से ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में सफल होते हैं, जहां क्रिएटिविटी और तेज दिमाग की जरूरत होती है। मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया या नई तकनीक से जुड़े काम इनके लिए बेहतर होते हैं। ये लोग लंबी मेहनत के बजाय स्मार्ट रणनीति से काम करते हैं, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है।

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मूलांक 6 - शुक्र ग्रह का प्रभाव

मूलांक 6 शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है। इनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है। इन लोगों में आकर्षण का जादू होता है। इनकी शानदार व्यक्तित्व और बात करने का तरीका लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। ये लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी जीवन में सुख-सुविधाएं और धन प्राप्त कर लेते हैं।

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मूलांक 6 की खासियत

ये लोग अपने आकर्षण और व्यवहार से दूसरों का दिल जीत लेते हैं। इनके आसपास लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। यही वजह है कि इनके काम आसानी से बन जाते हैं। लोग इनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं।

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मूलांक 6 के सफलता का राज

मूलांक 6 वाले लोग कला, सौंदर्य, लग्जरी, होटल, फैशन या क्रिएटिव क्षेत्र में बेहतर करते हैं। इनकी मेहनत कम लेकिन प्रभाव ज्यादा होता है। ये लोग रिश्तों और नेटवर्किंग के जरिए सफलता हासिल करते हैं। इनके पास दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है।

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दोनों मूलांकों के लिए सलाह

मूलांक 5 और 6 वाले लोग किस्मत के साथी होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। स्मार्ट वर्क अच्छा है, लेकिन पूरी तरह शॉर्टकट पर निर्भर ना रहें। सफलता बनाए रखने के लिए मेहनत और अनुशासन दोनों जरूरी हैं।

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मूलांक 5 और 6

मूलांक 5 और 6 वाले लोग जीवन में कम मेहनत में अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। इनकी सोच, व्यक्तित्व और किस्मत इनके सबसे बड़े साथी होते हैं। अगर आप इन तारीखों में से किसी में जन्मे हैं, तो अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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