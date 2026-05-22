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Numerology: बातों में माहिर होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, बुध की कृपा से खूब चलता है इनका दिमाग

अंक ज्योतिष शास्त्र में मूलांक 5 को बेहद महत्वपूर्ण और ऊर्जावान माना जाता है। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इनका स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, वाणी और चतुराई का कारक है। मूलांक 5 के जातकों के जीवन पर बुध ग्रह का काफी प्रभाव देखने को मिलता है।

Navaneet RathaurMay 22, 2026 08:02 pm IST
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5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग

बुध की कृपा से मूलांक 5 यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग बातों में बेहद माहिर होते हैं और उनकी सोच इतनी तेज होती है कि वे किसी भी स्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 वाले लोगों की उन खास आदतों के बारे में, जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है।

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मूलांक 5 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार और आकर्षक होते हैं। बुध ग्रह के प्रभाव से उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली होती है कि वे किसी को भी अपनी बातों में खींच लेते हैं। ये लोग बातूनी जरूर हैं, लेकिन उनकी बातों में गहराई और ज्ञान होता है। वे जल्दी से जल्दी लोगों से घुल-मिल जाते हैं और आसानी से दोस्त बना लेते हैं। नरमी और प्यार से बात करने पर ये अपने दिल की बात भी बता देते हैं।

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यात्रा और नई चीजों का शौक

मूलांक 5 वाले लोगों को घूमना-फिरना बेहद पसंद होता है। वे एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते हैं। नई जगहों को देखना, नई संस्कृति समझना और नई चीजें सीखना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इन्हें लिखने का भी शौक होता है। कई बार ये अच्छे लेखक, ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। नई चीजों को सीखने की इनकी लगन इन्हें जीवन में आगे बढ़ाती है।

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व्यापार और रिस्क लेने की क्षमता

ये लोग व्यापार और उद्योग-धंधों में बेहद सफल होते हैं। बुध की कृपा से इनकी बुद्धि तेज होती है, जिससे ये बाजार की गतिविधियों को आसानी से समझ लेते हैं। इन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता है। नौकरी की बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, कानून, पत्रकारिता और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

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आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर

मूलांक 5 वाले लोगों की आर्थिक स्थिति आमतौर पर अच्छी रहती है। ये अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से अच्छा धन कमा लेते हैं। हालांकि, पैसा कमाने के साथ खर्च करने में भी ये उदार होते हैं। इन्हें अच्छा जीवन जीना पसंद है, इसलिए ये फैशनेबल कपड़े, अच्छा खाना और आरामदायक जीवनशैली पर खर्च करने से नहीं हिचकिचाते हैं।

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रिश्ते और दोस्ती

लांक 5 वाले लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं। ये जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन उतनी ही आसानी से पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाए बिना नई दिशा में बढ़ जाते हैं। इनकी दोस्ती मुख्य रूप से मूलांक 1, 3, 4, 5, 7 और 8 वालों के साथ अच्छी बनती है। प्रेम संबंधों में ये शुरू में बहुत उत्साही रहते हैं, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक टिकाने में इन्हें दिक्कत हो सकती है। विवाहित जीवन में ये जिम्मेदार और परिवार को खुश रखने वाले साबित होते हैं।

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क्रिएटिव होते हैं मूलांक 5 के जातक

ये लोग बेहद रचनात्मक होते हैं। नृत्य, संगीत, कला या कोई नया हुनर सीखने में इनकी रुचि होती है। बुध ग्रह की वजह से इनकी सोच अनोखी होती है, जो इन्हें अलग पहचान दिलाती है। कई बार ये क्रिएटिव फील्ड में अच्छी सफलता हासिल करते हैं।

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मूलांक 5 वालों के लिए सलाह

मूलांक 5 वाले लोगों को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। ज्यादा घूमने-फिरने की आदत को नियंत्रित रखें। रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश करें। बुधवार का दिन इनके लिए खास होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा या बुध ग्रह के उपाय करने से इनकी बुद्धि और सफलता और बढ़ सकती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 5 वाले लोग जीवन में तेज गति से आगे बढ़ने वाले, बातों में माहिर और बुद्धिमान होते हैं। बुध ग्रह की कृपा से इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। अगर ये अपनी गलत आदतों पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में स्थिरता लाएं, तो इनका जीवन सुख और सफलता से भरा रह सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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