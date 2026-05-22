Numerology: बातों में माहिर होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, बुध की कृपा से खूब चलता है इनका दिमाग

रिश्ते और दोस्ती

लांक 5 वाले लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं। ये जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन उतनी ही आसानी से पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाए बिना नई दिशा में बढ़ जाते हैं। इनकी दोस्ती मुख्य रूप से मूलांक 1, 3, 4, 5, 7 और 8 वालों के साथ अच्छी बनती है। प्रेम संबंधों में ये शुरू में बहुत उत्साही रहते हैं, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक टिकाने में इन्हें दिक्कत हो सकती है। विवाहित जीवन में ये जिम्मेदार और परिवार को खुश रखने वाले साबित होते हैं।