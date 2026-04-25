Numerology: दिमाग से तेज और साहसी स्वभाव वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, चुनौतियों से नहीं होते हैं परेशान

मूलांक 5 वालों के लिए सरल उपाय

बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियां दान करें। गणेश जी की पूजा करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें। हरा रंग ज्यादा पहनें। ध्यान और योग से मन की अस्थिरता को नियंत्रित करें। मूलांक 5 वाले लोग जीवन को एक रोमांचक यात्रा की तरह जीते हैं। उनकी तेज बुद्धि, साहस और बदलाव के प्रति रूझान उन्हें आम लोगों से अलग बनाते हैं।