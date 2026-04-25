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Numerology: दिमाग से तेज और साहसी स्वभाव वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, चुनौतियों से नहीं होते हैं परेशान

अंक ज्योतिष में जन्म तारीख व्यक्ति के व्यक्तित्व, बुद्धि और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 बनता है। बुध ग्रह इनका स्वामी है। ये लोग दिमाग से बेहद तेज, साहसी और बदलाव के शौकीन होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet RathaurApr 25, 2026 08:09 pm IST
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मूलांक 5 की गणना और प्रभाव

मूलांक 5 की गणना जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर की जाती है। 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग इस श्रेणी में आते हैं। बुध ग्रह इनकी बुद्धि को तीव्र बनाता है। ये लोग हर स्थिति में नया रास्ता ढूंढ लेते हैं और जल्दी फैसले लेने की क्षमता रखते हैं।

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तेज दिमाग और साहसी स्वभाव

मूलांक 5 वाले लोग बुद्धिमान और चुस्त होते हैं। उनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। नई चीजें सीखने और एक्सपेरिमेंट करने का शौक इनमें खूब होता है। साहस इनका सबसे बड़ा गुण है। जहां दूसरे लोग डर जाते हैं, वहां ये लोग आगे बढ़कर चुनौती लेते हैं। यही साहस उन्हें व्यापार, मार्केटिंग, जर्नलिज्म या ट्रैवल इंडस्ट्री में सफल बनाता है।

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चुनौतियों से क्यों नहीं घबराते

ये लोग चुनौतियों को समस्या नहीं, बल्कि अवसर मानते हैं। मुश्किल समय में भी उनका दिमाग शांत रहता है और नया समाधान निकाल लेता है। असफलता को ये सीख मानते हैं, इसलिए बार-बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। यही गुण उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करने की ताकत देता है।

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व्यक्तित्व की खासियतें

मूलांक 5 वाले लोग खुले विचार वाले, बातूनी और मित्रवत होते हैं। ये हर जगह जल्दी घुल-मिल जाते हैं। स्वतंत्रता इनके लिए बहुत जरूरी है। नियम-कायदों में बंधना इन्हें पसंद नहीं आता है। यात्राएं करना, नई जगहें देखना और नया अनुभव हासिल करना इनका सबसे बड़ा शौक है।

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करियर और व्यवसाय में सफलता

ये लोग बिक्री, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, आयात-निर्यात और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में चमकते हैं। तेज सोच और रिस्क लेने की क्षमता के कारण व्यवसाय में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नौकरी की बजाय स्वतंत्र काम करना इन्हें ज्यादा सूट करता है। कई बार ये एक से ज्यादा क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं।

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प्रेम और रिश्तों में व्यवहार

प्रेम में ये रोमांटिक और आकर्षक होते हैं। नई-नई बातें करने और पार्टनर को सरप्राइज देने में माहिर होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता की चाहत के कारण कभी-कभी रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है। अगर साथी इन्हें स्पेस दे तो रिश्ता मजबूत और रोमांचक बना रहता है। दोस्ती में ये बेहद वफादार और मजेदार साथी होते हैं।

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कमजोरियां और चुनौतियां

मूलांक 5 वाले लोग कभी-कभी जल्दबाजी कर बैठते हैं। एक जगह ज्यादा समय टिकना इन्हें मुश्किल लगता है। बोरियत से बचने के चक्कर में कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं। आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

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मूलांक 5 वालों के लिए सरल उपाय

बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियां दान करें। गणेश जी की पूजा करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें। हरा रंग ज्यादा पहनें। ध्यान और योग से मन की अस्थिरता को नियंत्रित करें। मूलांक 5 वाले लोग जीवन को एक रोमांचक यात्रा की तरह जीते हैं। उनकी तेज बुद्धि, साहस और बदलाव के प्रति रूझान उन्हें आम लोगों से अलग बनाते हैं।

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नोट

अगर आपकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है, तो जान लें कि चुनौतियां आपको कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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