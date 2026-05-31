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Numerology: गेम चेंजर और अलग सोच वाले होते हैं 31 तारीख को जन्मे लोग, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी अलग पहचान

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अंकों में से एक माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। इस अंक का स्वामी राहु है, जो इन व्यक्तियों को आम लोगों से अलग, गहरी सोच वाला और क्रांतिकारी बनाता है।

Navaneet RathaurMay 31, 2026 01:18 pm IST
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मूलांक 4 का रहस्य

राहु की छाया इन लोगों को भीड़ से अलग खड़ा करती है। ये ना तो आसानी से प्रभावित होते हैं और ना ही भीड़ के साथ बहते हैं। इनकी सोच लीक से हटकर होती है। जहां ज्यादातर लोग रास्ता देखते हैं, वहां मूलांक 4 वाले खुद रास्ता बनाते हैं। यही वजह है कि ये अक्सर गेम चेंजर साबित होते हैं।

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शांत स्वभाव और तेज बुद्धि

मूलांक 4 वाले लोग बाहर से बेहद शांत और संयमी दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी बुद्धि तेज और विश्लेषणात्मक होती है। वे हर स्थिति को गहराई से समझते हैं। जल्दबाजी इनकी प्रकृति में नहीं है। यही शांत स्वभाव उन्हें बड़े फैसलों में सही दिशा दिखाता है।

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अनुशासन और जिद की ताकत

ये लोग अनुशासन के पक्के होते हैं। एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद वे उसे पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनकी जिद कई बार चुनौती बन जाती है, लेकिन यही जिद उन्हें असाधारण सफलता भी दिलाती है। मूलांक 4 के जातकों में बिखरी हुई चीजों को एक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।

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करियर में अलग पहचान

मूलांक 4 वाले लोग तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रशासन और राजनीति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। राहु की वजह से इन्हें अचानक बड़ी सफलता मिलने के योग बनते हैं। ये मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। शुरुआती संघर्ष भले ही ज्यादा हो, लेकिन अंत में ये ऊंचाइयों को छूते हैं।

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धन और आर्थिक जीवन

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों के जीवन में धन का आना-जाना उतार-चढ़ाव वाला होता है। कभी अचानक लाभ तो कभी रुकावट। लेकिन मेहनत और दूरदर्शिता से ये अच्छी आर्थिक स्थिति बना लेते हैं। अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में बार-बार आते हैं।

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प्रेम और रिश्तों में गहराई

रिश्तों में ये वफादार और गंभीर होते हैं। लेकिन कम बोलने और जिद्दी स्वभाव के कारण पार्टनर को कभी-कभी लग सकता है कि ये भावनात्मक रूप से दूर हैं। अगर जीवनसाथी समझदार और धैर्यवान हो, तो इनका रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा बनता है। विवाह के बाद ये परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं।

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स्वास्थ्य और चुनौतियां

मूलांक 4 वालों को पाचन संबंधी समस्या, जोड़ों का दर्द और तनाव की शिकायत हो सकती है। राहु के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता भी कभी-कभी परेशान करती है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती जिद और अकेलेपन की भावना है, जिसे संतुलित करना इनके लिए जरूरी है।

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सफलता के उपाय

मूलांक 4 वाले लोगों को सफलता और शांति पाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोज अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। शनिवार को काले तिल या नारियल का दान करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। दूसरों की सलाह सुनने की आदत डालें और गुस्से पर नियंत्रण रखें।

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संघर्ष से मिलती है सफलता

मूलांक 4 वाले लोग स्वभाव से शांत, बुद्धि से तेज और मेहनत से अटल होते हैं। राहु इन्हें संघर्ष देता है, लेकिन अंत में बड़ी सफलता भी दिलाता है। अगर आपकी जन्म तारीख इनमें से कोई है, तो जान लें कि आप सामान्य नहीं हैं। आपकी अलग सोच और अथक मेहनत आपको एक दिन अपनी अलग पहचान जरूर दिलाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 4
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