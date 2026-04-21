Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: खुद से ज्यादा दूसरों के लिए लकी होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, लोगों से अलग सोच दिलाती है बड़ी सफलता

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को बहुत खास माना जाता है। किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 के जातक कहलाते हैं। इन पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी सोच में अनोखे होते हैं। ये खुद से ज्यादा दूसरों के लिए लकी साबित होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet RathaurApr 21, 2026 02:44 pm IST
1/9

मूलांक 4 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 4 वाले लोग स्वभाव से गंभीर, अनुशासित और मेहनती होते हैं। वे सपनों को हकीकत बनाने में विश्वास रखते हैं। इनमें स्थिरता और धैर्य बहुत ज्यादा होता है। हालांकि, ये जिद्दी भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार फैसला कर लेने के बाद पीछे नहीं हटते हैं। उनकी सोच पारंपरिक नहीं होती, बल्कि वे हमेशा नई राह तलाशते हैं।

2/9

राहु ग्रह का विशेष प्रभाव

राहु इन लोगों को अनोखी ऊर्जा देता है। यही वजह है कि मूलांक 4 वाले लोग सामान्य रास्ते पर चलने के बजाय नया रास्ता बनाते हैं। राहु की वजह से इनकी किस्मत में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में बड़ी सफलता मिलती है। ये लोग दूसरों के लिए लकी होते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत और सलाह से कई लोगों का भला होता है।

3/9

पढ़ाई और शिक्षा में मेधावी

मूलांक 4 के लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, खासकर गणित, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और प्रशासन जैसे विषयों में। इनकी एकाग्रता और गहरी सोच इन्हें जटिल विषयों को आसानी से समझने में मदद करती है। स्कूल या कॉलेज में ये अक्सर अच्छे नंबर लाते हैं और आगे चलकर उच्च शिक्षा भी पूरी करते हैं।

4/9

करियर में अलग सोच से सफलता

ये लोग करियर में पारंपरिक नौकरियों से ज्यादा बिजनेस, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, निर्माण कार्य और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में चमकते हैं। उनकी अलग सोच उन्हें नई चीजें बनाने या पुरानी समस्याओं के नए समाधान ढूंढने में मदद करती है। कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यही अलग सोच इन्हें बड़ी सफलता दिलाती है।

5/9

दूसरों के लिए लकी, खुद के लिए संघर्ष

मूलांक 4 वाले लोग खुद से ज्यादा दूसरों के लिए लकी साबित होते हैं। इनकी सलाह, सहयोग या साथ से कई लोगों का जीवन संवर जाता है। लेकिन खुद को सफलता पाने में इन्हें थोड़ा ज्यादा समय और मेहनत लगती है। राहु की वजह से शुरुआत में देरी होती है, लेकिन अंत में जो सफलता मिलती है, वह स्थायी और बड़ी होती है।

6/9

स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन

ये लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन तनाव और चिंता से बचना चाहिए। रिश्तों में ये वफादार और जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़े संकोची हो सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा तालमेल रखने से जीवन संतुलित रहता है।

7/9

राहु-केतु दोष शांत करने के उपाय

मूलांक 4 वालों को राहु दोष का असर कम करने के लिए शनिवार को काले तिल, लोहे या सरसों का तेल दान करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और गणेश जी की पूजा इनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस मूलांक के जातक नीला या काला रंग कम पहनें और हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें।

8/9

मूलांक 4 वालों के लिए सलाह

अपनी अलग सोच को सही दिशा दें और धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी ना करें। मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। याद रखें कि राहु की देरी अंत में बड़ी सफलता देती है। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें।

9/9

संघर्ष से पाते हैं बड़ी सफलता

मूलांक 4 वाले लोग अपनी अनोखी सोच और मेहनत से ना सिर्फ खुद को, बल्कि दूसरों को भी सफलता का रास्ता दिखाते हैं। उनकी कहानी हमेशा संघर्ष से शुरू होती है और बड़ी उपलब्धि पर खत्म होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology numerology Predictions Mulank 4 अन्य..
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: खुद से ज्यादा दूसरों के लिए लकी होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, लोगों से अलग सोच दिलाती है बड़ी सफलता