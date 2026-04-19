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Numerology: तेज दिमाग वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, शांत स्वभाव के कारण हर किसी के दिल पर करते हैं राज

अंक ज्योतिष में मूलांक 2 को चंद्रमा का अंक माना जाता है। किसी भी महीने में 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 2 के जातक कहलाते हैं। इन पर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है, जिसके कारण इनका दिमाग तेज और स्वभाव बेहद शांत होता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 वाले लोगों की खासियतों के बारे में।

Navaneet RathaurApr 19, 2026 01:25 pm IST
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मूलांक 2 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 2 वाले लोग स्वभाव से शांत, संवेदनशील और समझदार होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव इनमें कोमलता और भावुकता भरता है। इस मूलांक के जातक जल्दबाजी नहीं करते और हर बात को गहराई से सोचकर फैसला लेते हैं। उनकी शांत मुस्कान और विनम्र व्यवहार लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेता है।

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तेज दिमाग और तीव्र समझ

मूलांक 2 के लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। इनकी सोच स्पष्ट और विश्लेषणात्मक होती है। वे किसी भी समस्या को शांतिपूर्वक समझकर उसका समाधान निकाल लेते हैं। इस मूलांक के जातक पढ़ाई में ये अच्छे प्रदर्शन करते हैं, खासकर कला, साहित्य, मनोविज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में। उनकी समझदारी उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाती है।

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शांत स्वभाव से दिलों पर राज

मूलांक 2 वाले लोगों का सबसे बड़ा गुण उनका शांत स्वभाव है। वे कभी भी गुस्से में नहीं आते और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इसी शांत और संतुलित स्वभाव की वजह से लोग इन पर भरोसा करते हैं। यह अक्सर अपने आसपास के लोगों के चहेते होते हैं। परिवार और दोस्तों में इनकी सलाह बहुत मान्य होती है।

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करियर और आर्थिक स्थिति

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग काउंसलिंग, लेखन, शिक्षण, कला, डिजाइन, मानव संसाधन और सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चंद्रमा की कृपा से इनकी अंतर्दृष्टि मजबूत होती है, जिससे वे दूसरों की समस्याओं को आसानी से समझ पाते हैं। आर्थिक रूप से इनकी स्थिति स्थिर रहती है। मेहनत और समझदारी से ये अच्छी तरक्की करते हैं।

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मूलांक 2 का लव लाइफ

मूलांक 2 वाले लोग रिश्तों में बहुत वफादार और भावुक होते हैं। वे अपने साथी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और छोटी-छोटी बातों में खुशियां बांटते हैं। इनका शांत स्वभाव रिश्तों को मजबूत बनाता है। हालांकि, कभी-कभी ये दूसरों की भावनाओं को ज्यादा महत्व देकर खुद को थका लेते हैं।

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स्वास्थ्य और देखभाल

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, नींद की समस्या या पाचन संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। नियमित ध्यान, योग और संतुलित आहार इनके लिए बहुत फायदेमंद है। चंद्रमा की कृपा बनाए रखने के लिए सोमवार को दूध या चावल का दान करें।

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उपाय और सलाह

मूलांक 2 के जातकों को सोमवार को सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना इनके लिए शुभ होता है। चंद्र देव का मंत्र ॐ सोम सोमाय नमः का जप करें। चांदी का कोई छोटा आभूषण धारण करें। अगर आप भी मूलांक 2 के जातक हैं, तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अपनी शांत स्वभाव को अपनी ताकत बनाएं।

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स्वभाव और समझदारी बनाती है खास

मूलांक 2 वाले लोग अपनी तेज समझ और शांत स्वभाव से जीवन में खूब सफलता पाते हैं। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी संवेदनशीलता को सही दिशा दें। आपकी शांत मुस्कान और समझदारी आपको दूसरों से अलग और खास बनाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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