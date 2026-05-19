Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान होता है चंद्रमा, बन जाते हैं हर महफिल की जान

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग दिल के बेहद साफ और इमोशनल नेचर के माने जाते हैं। ये दूसरों की फिलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं और अपने प्यार भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। शांत स्वभाव और अच्छी बातों की वजह से लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इसी वजह से इनके अंदर धैर्य, सॉफ्ट नेचर और दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्वालिटी होती है।
मूलांक 2 वाले लोग ऊपर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी इमोशनल होते हैं। अगर कोई अपनी बातों से इन्हें दुखी कर दे तो ये देर तक उसी बारे में सोचते रहते हैं।
मूलांक 2 वाले लोग हर जगह शांति चाहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि रिश्तों में प्यार बना रहे और किसी से बेवजह बहस ना हो।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों की सोच काफी क्रिएटिव होती है। गाना, लिखना, पेंटिंग या सजावट जैसी चीजों में इनका मन जल्दी लग जाता है।
मूलांक 2 वाले लोग दोस्ती और प्यार दोनों को बहुत सीरियसली लेते हैं। एक बार किसी को अपना मान लें तो उसका साथ आसानी से नहीं छोड़ते हैं।
मूलांक 2 वाले लोगों को अपने घर-परिवार के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता है। अपनों की खुशी के लिए ये हर पॉसिबल कोशिश करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले अपने सॉफ्ट नेचर और प्यारी बातों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। ये लोग जहां भी रहते हैं माहौल पॉजिटिव और हल्का बना देते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।