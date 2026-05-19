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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान होता है चंद्रमा, बन जाते हैं हर महफिल की जान

Mulank 2 People Personality: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 2 के माने जाते हैं। न्यूमेरेलॉजी में इन पर चंद्रमा का प्रभाव बताया गया है जिसकी वजह से ये लोग शांत, इमोशनल, क्रिएटिव और दिल से बेहद साफ माने जाते हैं।

Garima SinghMay 19, 2026 03:38 pm IST
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लकी होते हैं मूलांक 2 वाले

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग दिल के बेहद साफ और इमोशनल नेचर के माने जाते हैं। ये दूसरों की फिलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं और अपने प्यार भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। शांत स्वभाव और अच्छी बातों की वजह से लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं।

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चंद्रमा की वजह से ऐसी होती है पर्सनैलिटी

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इसी वजह से इनके अंदर धैर्य, सॉफ्ट नेचर और दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्वालिटी होती है।

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छोटी बात भी दिल पर ले लेते हैं&nbsp;

मूलांक 2 वाले लोग ऊपर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी इमोशनल होते हैं। अगर कोई अपनी बातों से इन्हें दुखी कर दे तो ये देर तक उसी बारे में सोचते रहते हैं।

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लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं

मूलांक 2 वाले लोग हर जगह शांति चाहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि रिश्तों में प्यार बना रहे और किसी से बेवजह बहस ना हो।

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होते हैं काफी क्रिएटिव&nbsp;

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों की सोच काफी क्रिएटिव होती है। गाना, लिखना, पेंटिंग या सजावट जैसी चीजों में इनका मन जल्दी लग जाता है।

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दिल से निभाते हैं रिश्ता

मूलांक 2 वाले लोग दोस्ती और प्यार दोनों को बहुत सीरियसली लेते हैं। एक बार किसी को अपना मान लें तो उसका साथ आसानी से नहीं छोड़ते हैं।

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परिवार को देते हैं अहमियत

मूलांक 2 वाले लोगों को अपने घर-परिवार के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता है। अपनों की खुशी के लिए ये हर पॉसिबल कोशिश करते हैं।

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अपनी मौजूदगी से माहौल बनाते हैं पॉजिटिव

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले अपने सॉफ्ट नेचर और प्यारी बातों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। ये लोग जहां भी रहते हैं माहौल पॉजिटिव और हल्का बना देते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 2 Numerology
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