Numerology: स्वाभिमानी और निडर होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, कम मेहनत से अच्छी सफलता पाकर समाज में कमाते हैं खूब नाम

ये लोग स्वाभाविक रूप से स्वाभिमानी और निडर होते हैं। उन्हें किसी की लाइन पर चलना पसंद नहीं आता है। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जिसकी वजह से लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं। मूलांक 1 वाले लोग अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं और दूसरों की राय का सम्मान करते हुए भी अपनी राह पर अडिग रहते हैं। इनमें जिद ज्यादा होती है, लेकिन यह जिद उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है।
मूलांक 1 वाले लोग जन्मजात नेता स्वभाव के होते हैं। ये बड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनकी सोच दूरदर्शी होती है और ये जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं। चाहे नौकरी हो या अपना बिजनेस, ये लोग टीम को अच्छे से संभालते हैं और दूसरों को प्रेरित करने में माहिर होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी तरक्की करते हैं।
ये लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मेहनत की जगह ये रणनीति और सही समय पर सही कदम उठाने पर ज्यादा जोर देते हैं। इनकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास उन्हें कम प्रयास में बड़ा परिणाम देने में मदद करता है। यही वजह है कि ये समाज में जल्दी नाम कमाते हैं और लोग इनकी सफलता की चर्चा करते हैं।
रिश्तों में ये लोग बहुत वफादार और निष्ठावान होते हैं। हालांकि, इनका स्वाभिमान इतना ऊंचा होता है कि ये किसी भी तरह की बेइज्जती या कमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनके लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई इनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ये रिश्ता तोड़ने में भी देर नहीं लगाते हैं। लेकिन जो लोग इनके स्वाभिमान का सम्मान करते हैं, उनके लिए ये लोग जान भी दे सकते हैं।
मूलांक 1 वाले लोग कम मेहनत से अच्छी सफलता पाते हैं। वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और टीम को अच्छे से लीड कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, राजनीति, बिजनेस, मैनेजमेंट और क्रिएटिव फील्ड में ये लोग जल्दी नाम और पद हासिल कर लेते हैं। सूर्य की कृपा से उन्हें समाज में सम्मान और पहचान मिलती है।
ये लोग कभी-कभी इतने स्वाभिमानी हो जाते हैं कि दूसरों की सलाह नहीं सुनते, जिससे नुकसान हो सकता है। इनकी जिद भी कभी-कभी रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए इनके लिए जरूरी है कि वे थोड़ी नम्रता और धैर्य सीखें। हालांकि, दूसरों की राय को महत्व देना और अपनी जिद को कंट्रोल करना इनकी सफलता को और मजबूत बना सकता है।
अगर आपकी जन्मतिथि 1, 10, 19 या 28 है, तो आपका स्वाभिमान आपकी ताकत है, लेकिन इसे अहंकार में बदलने ना दें। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरों को भी साथ लेकर चलना सीखें। सही समय पर सही कदम उठाएं और अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से लगाएं। जब आप खुद को संतुलित रखेंगे, तो सफलता और सम्मान दोनों आपके कदम चूमेंगे।
मूलांक 1 के लोग स्वाभिमानी, निडर और महत्वाकांक्षी होते हैं। सूर्य की कृपा से उन्हें कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलती है और समाज में खूब नाम कमाते हैं। सूर्य की कृपा बनाए रखने के लिए हर रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें, गेहूं और गुड़ का दान करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।