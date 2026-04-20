Numerology: स्वाभिमानी और निडर होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, कम मेहनत से अच्छी सफलता पाकर समाज में कमाते हैं खूब नाम

सूर्य के लिए उपाय

मूलांक 1 के लोग स्वाभिमानी, निडर और महत्वाकांक्षी होते हैं। सूर्य की कृपा से उन्हें कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलती है और समाज में खूब नाम कमाते हैं। सूर्य की कृपा बनाए रखने के लिए हर रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें, गेहूं और गुड़ का दान करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।