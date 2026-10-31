मुश्किलों का हल निकालने में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग, हर कोई लेना चाहता है इनसे सलाह

किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस अंक के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और मार्गदर्शन का कारक कहा जाता है। यही वजह है कि मूलांक 3 के लोग समझदारी से फैसले लेने और दूसरों को सही सलाह देने के लिए जाने जाते हैं।
अंक ज्योतिष में मूलांक 3 का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, शिक्षा और धर्म के प्रतीक हैं। इसी प्रभाव के कारण इस मूलांक के लोगों में समझने और समझाने की अच्छी क्षमता मानी जाती है। ये किसी भी बात को केवल ऊपर से देखकर फैसला नहीं करते, बल्कि उसके हर पहलू पर विचार करते हैं। इनकी सोच अक्सर दूसरों से थोड़ी अलग होती है। यही वजह है कि परिवार और दोस्तों के बीच लोग अपनी उलझनें लेकर इनके पास पहुंचते हैं।
मूलांक 3 के जातकों की खासियत होती है कि ये परेशानी देखकर घबराने के बजाय उसका हल तलाशने में जुट जाते हैं। मुश्किल समय में भी ये धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किसी समस्या के कई पहलुओं को समझकर उसके अनुसार रास्ता निकालना इन्हें पसंद होता है। ये सामने वाले को केवल दिलासा नहीं देते, बल्कि उसे व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। इनकी यही आदत इन्हें दूसरों के बीच भरोसेमंद बनाती है। लोग मानते हैं कि इनसे बात करने पर समस्या को समझने का नया नजरिया मिलता है।
मूलांक 3 के लोग अपनी बात कहने में ज्यादा झिझकते नहीं हैं। अगर इन्हें किसी काम में गलती दिखाई देती है, तो ये सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। इनकी सलाह में अनुभव और तर्क का मेल देखने को मिलता है। हालांकि, हर व्यक्ति इनकी बात से सहमत हो, यह जरूरी नहीं है। फिर भी ये अपनी राय स्पष्ट तरीके से रखना पसंद करते हैं। दोस्तों और परिवार के लोग कई बार करियर, रिश्तों और पैसों से जुड़े फैसलों में इनकी सलाह लेते हैं।
मूलांक 3 के जातकों में नेतृत्व के गुण भी अच्छे माने जाते हैं। ये किसी काम की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते और दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। समूह में काम करते समय ये योजना बनाने और सही दिशा तय करने में आगे रहते हैं। इन्हें अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय सुनना भी पसंद होता है। इसी कारण शिक्षा, प्रबंधन और ऐसे क्षेत्रों में इनकी रुचि हो सकती है, जहां निर्णय लेने और लोगों को मार्गदर्शन देने की जरूरत पड़ती है।
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 के लोग धार्मिक विचारों और नैतिक मूल्यों को महत्व देने वाले होते हैं। इनके लिए सही और गलत के बीच अंतर समझना जरूरी होता है। ये अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पसंद नहीं करते। भगवान के प्रति आस्था और अच्छे कर्मों में विश्वास इनके स्वभाव का हिस्सा माना जाता है। कई बार यही विचार इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसला लेने की प्रेरणा देते हैं। दूसरों को सलाह देते समय भी ये नैतिकता और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हैं।
मूलांक 3 के जातकों का स्वभाव उदार माना जाता है। किसी परिचित को परेशानी में देखकर ये उसकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इन्हें दूसरों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान तलाशना अच्छा लगता है। कई बार ये बिना मांगे भी अपनी सलाह दे देते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और हर सलाह हर जगह काम नहीं आती। इसके बावजूद इनकी मदद करने की भावना रिश्तों में विश्वास बढ़ाती है। यही वजह है कि लोग अपनी निजी बातें भी इनके साथ साझा कर लेते हैं।
मूलांक 3 के लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर माने जाते हैं। एक बार किसी काम को पूरा करने का फैसला कर लें, तो उसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने की इच्छा इनके भीतर मजबूत रहती है। ये अपनी गलतियों से सीखने और अनुभव के आधार पर फैसले बदलने से भी पीछे नहीं हटते। इनकी योजना बनाने और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता इन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। यही गुण दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।
मूलांक 3 के जातकों की समझाने, विश्लेषण करने और मार्गदर्शन देने की क्षमता उन्हें कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर देती है। शिक्षक, सलाहकार, प्रबंधक और प्रेरक वक्ता जैसे काम इनके स्वभाव के अनुकूल माने जाते हैं। ये अपनी बात को उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाले को विषय समझने में आसानी होती है।
सफलता केवल मूलांक पर निर्भर नहीं करती है। व्यक्ति की मेहनत, शिक्षा, अनुभव और परिस्थितियां भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।