मुश्किलों का हल निकालने में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग, हर कोई लेना चाहता है इनसे सलाह

दूसरों की मदद करके मिलता है सुकून

मूलांक 3 के जातकों का स्वभाव उदार माना जाता है। किसी परिचित को परेशानी में देखकर ये उसकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इन्हें दूसरों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान तलाशना अच्छा लगता है। कई बार ये बिना मांगे भी अपनी सलाह दे देते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और हर सलाह हर जगह काम नहीं आती। इसके बावजूद इनकी मदद करने की भावना रिश्तों में विश्वास बढ़ाती है। यही वजह है कि लोग अपनी निजी बातें भी इनके साथ साझा कर लेते हैं।