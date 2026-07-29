Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, होता है गुरु-बुध और शनि का प्रभाव

मूलांक 3

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है। इनका ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। इनकी खास बात ये होती है कि ये बिना किसी भी प्लान के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। अपनी सही समझ और प्लानिंग के साथ ये जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। पैसों के मामले में ये हमेशा सही फैसले लेते हैं।