Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, होता है गुरु-बुध और शनि का प्रभाव

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे लोग पैसों के मामले में समझदार होते हैं। मूलांक 3, 5 और 8 वाले जातक कमाई के साथ-साथ बचत और सही फैसलों पर ध्यान देते हैं और गुरु, बुध और शनि के प्रभाव के चलते ये अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है। इनका ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। इनकी खास बात ये होती है कि ये बिना किसी भी प्लान के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। अपनी सही समझ और प्लानिंग के साथ ये जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। पैसों के मामले में ये हमेशा सही फैसले लेते हैं।
अगर आपका जन्म किसी भी तारीख की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। इस मूलांक के स्वामी बुध होते हैं। इसी वजह से मूलांक 5 वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। इनमें सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता होती है। ऐसे में नए मौके इन्हें जल्दी मिल जाते हैं। बिजनेस से लेकर पैसों के मामले में ये काफी एक्टिव होते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 8 वाले लोग बहुत संभलकर पैसे खर्च करते हैं। इन पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही ये लोग बचत, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी बनाने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। फिजूलखर्ची से ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है उनका मूलांक 8 होता है।
अगर किसी बिजनेस में ये तीनों मूलांक साथ आते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। बचत से लेकर पैसों का सही मैनेजमेंट ये ठीक तरीके से कर पाते हैं। हर एक प्लानिंग ये सोच-समझकर ही करते हैं और ऐसे में किसी भी बिजनेस को चला पाना आसान हो जाता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।