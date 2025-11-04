अंक ज्योतिष: स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल, लेकिन मदद में आगे रहती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां

Hindustan Hindi News
पंचांग-पुराणअंक ज्योतिष: स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल, लेकिन मदद में आगे रहती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां

किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। बता दें कि मूलांक 9 की लड़कियां स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल, जल्दी क्रोधित होती हैं लेकिन दिल की बेहद दयालु, मदद करने में सबसे आगे और न्यायप्रिय होती हैं। आइए जानें इनकी खासियतें, कमियां, करियर, प्रेम और उपाय ताकि जीवन और सुखमय बने।

Navaneet RathaurTue, 4 Nov 2025 11:18 AM
मंगल का प्रभाव

मूलांक 9 पर मंगल का पूर्ण प्रभाव पड़ता है जो साहस, ऊर्जा और नेतृत्व का कारक है। ये लड़कियां किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करती हैं और कभी हार नहीं मानती हैं। मंगल इन्हें तेज निर्णय लेने की शक्ति देता है, लेकिन क्रोध भी तेज करता है। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जो सभी को अपनी ओर खींचता है।

गुस्सैल स्वभाव

मूलांक 9 की लड़कियां छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं और आवेश में आकर बोल देती हैं। लेकिन उनका क्रोध क्षणिक होता है। दिल से ये किसी का बुरा नहीं सोचती हैं। गुस्से में निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए इन्हें धैर्य रखना सीखना चाहिए। मंगल की अग्नि इनमें जोश भरती है, जो सकारात्मक कार्यों में लगे तो सफलता निश्चित है।

जरूरतमंद की मदद में सबसे आगे

9, 18 या 27 तारीख को जन्मी लड़कियां दिल की इतनी साफ होती हैं कि बिना सोचे दूसरों की मदद करती हैं। गरीब, बीमार या संकट में फंसे व्यक्ति को देखकर तुरंत सहायता करती हैं। इनका दयालु स्वभाव समाज में सम्मान दिलाता है। न्याय के लिए लड़ती हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हैं। इनकी मदद से कई लोगों का जीवन बदल जाता है।

साहस, नेतृत्व और ईमानदारी

मूलांक 9 की लड़कियां साहसी, स्वतंत्र और ईमानदार होती हैं। नेतृत्व क्षमता इनमें कूट-कूटकर भरी है, टीम लीड करना या नई शुरुआत करना इनके लिए आसान है। रचनात्मकता और जोश इनकी पहचान है। खेल, सेना, पुलिस या उद्यमिता में ये चमकती हैं। इनका आत्मविश्वास सभी को प्रेरित करता है।

जिद्दीपन और आवेश की आदत

9, 18 या 27 तारीख को जन्मी लड़कियों की सबसे बड़ी कमी जिद्दी स्वभाव और आवेश में निर्णय लेना है। गुस्से में रिश्ते खराब हो सकते हैं। धन कमाती हैं लेकिन खर्चा ज्यादा करती हैं। कभी-कभी अकेलापन महसूस करती हैं। मंगल की अधिकता से स्वास्थ्य में चोट या सिर दर्द की समस्या रहती है।

करियर और लव लाइफ

खेल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून या सोशल वर्क में मूलांक 9 की लड़कियां सफल होती हैं। वैसे तो ये प्रेम में वफादार होती हैं, लेकिन गुस्से के कारण पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं। विवाह में देरी संभव है, लेकिन साथी साहसी मिलता है। मूलांक 9 की लड़कियां परिवार की जिम्मेदारी निभाने में भी आगे रहती हैं।

मंगल को शांत करें

मंगलवार को हनुमान पूजा, 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र 21 बार जपें। लाल चंदन तिलक लगाएं, गुड़-चने दान करें। लाल रंग कम पहनें। ये उपाय गुस्सा कम करेंगे, धन स्थिर होगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

