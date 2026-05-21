Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं कॉन्फिडेंट, रिस्क लेने से नहीं लगता है डर

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। न्यूमेरलॉजी में इस मूलांक की लड़कियों को कॉन्फिडेंट और महत्वाकांक्षी के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस मूलांक की लड़कियों की क्या खासियत होती है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वाली लड़कियों को अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। मुश्किल हालात में भी घबराने की बजाय ये सोच-समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और भरोसे के दम पर ही हर चीज हासिल करती हैं।
मूलांक 3 वाली लड़कियों की पर्सनैलिटी काफी मैग्नेटिक होती हैं। आसपास के लोगों पर ये अपनी मौजूदगी से अच्छा असर छोड़ती हैं। लोग इनकी बातों को महत्व भी खूब देते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मी लड़कियां अपनी हर जिम्मेदारी निभाती हैं। अगर कोई काम हाथ में लेती हैं तो उसे पूरा कदम ही चैन पाती हैं।
मूलांक 3 की जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ये मेहनत भी करती हैं और रिस्क लेने को तैयार भी रहती हैं।
मूलांक 3 की लड़कियों के लिए पैसा और सफलता जरूरी हो सकते हैं लेकिन ये लोग सम्मान और इज्जत को इससे भी ज्यादा अहम होती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है।
3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मी लड़कियों की जिंदगी में अगर कोई रुकावट आ जाए तो ये आसानी से हार नहीं मानती हैं। बार-बार कोशिश करके अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करती रहती हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 की लड़कियों को किस्मत का अच्छा साथ मिलता है। हालांकि इनकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण इनकी मेहनत, लगन और पॉजिटिव सोच भी होती है। इनके दम पर ये हर एक चीज हासिल करती हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)