Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं कॉन्फिडेंट, रिस्क लेने से नहीं लगता है डर

मेहनत और किस्मत का मिलता है साथ

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 की लड़कियों को किस्मत का अच्छा साथ मिलता है। हालांकि इनकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण इनकी मेहनत, लगन और पॉजिटिव सोच भी होती है। इनके दम पर ये हर एक चीज हासिल करती हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)