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Numerology: ब्यूटी विद ब्रेन होती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां, हर फील्ड में करती हैं कमाल और जीत लेती हैं सबका दिल

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 को शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। जो लड़कियां किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मी होती हैं, उनका मूलांक 6 होता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, आकर्षण, कला, प्रेम और सुख-सुविधा का कारक है। यही वजह है कि इन लड़कियों को 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाता है।

Navaneet RathaurMay 29, 2026 07:09 pm IST
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मूलांक 6

मूलांक 6 की लड़कियों व्यक्तित्व इतना सम्मोहक होता है कि लोग उनकी सुंदरता के साथ-साथ उनकी समझदारी और सकारात्मक ऊर्जा से भी प्रभावित हो जाते हैं। ये ना सिर्फ बेहद आकर्षक होती हैं, बल्कि समझदारी, रचनात्मकता और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती हैं।

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मूलांक 6 का आकर्षक व्यक्तित्व

मूलांक 6 की लड़कियां स्वभाव से बेहद आकर्षक और नम्र होती हैं। इनके चेहरे पर हमेशा एक नेचुरल मुस्कान रहती है, जो लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती है। इनका व्यक्तित्व इतना संतुलित होता है कि जहां ये दिखने में खूबसूरत हैं, वहीं उनकी बातचीत और व्यवहार भी लोगों को प्रभावित करता है। ये हमेशा साफ-सुथरे और स्टाइलिश रहना पसंद करती हैं।

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क्रिएटिव और आर्ट में निपुण

ये लड़कियां कलात्मक स्वभाव की होती हैं। संगीत, डांस, फैशन, डिजाइनिंग, लेखन या कोई भी क्रिएटिव क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त होता है। इनमें किसी भी चीज को खूबसूरत तरीके से पेश करने की अद्भुत क्षमता होती है। यही वजह है कि ये फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, आर्टिस्ट, सिंगर या क्रिएटिव फील्ड में बेहद सफल होती हैं।

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दयालु और मददगार स्वभाव

मूलांक 6 की लड़कियां बेहद दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। ये दूसरों की मुश्किल देखकर चुप नहीं रह पाती हैं। अगर कोई मदद मांगता है, तो ये जल्दी इनकार नहीं करती हैं। यही गुण इन्हें परिवार और दोस्तों के बीच बहुत प्यारा बनाता है। ये हमेशा अपनों का साथ निभाने की कोशिश करती हैं।

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परिवार और रिश्तों में महत्व

ये लड़कियां परिवार को बहुत महत्व देती हैं। इनके लिए घर की खुशी सबसे ऊपर होती है। पति, बच्चे और परिवार के सदस्यों के प्रति ये समर्पित रहती हैं। रिश्तों में ये वफादार और समझदार साथी साबित होती हैं। प्रेम में भी ये गहरी भावनाओं वाली होती हैं और एक बार दिल दे देती हैं तो पूरी निष्ठा से निभाती हैं।

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करियर और सफलता के क्षेत्र

मूलांक 6 की लड़कियां करियर में उन क्षेत्रों में चमकती हैं जहां रचनात्मकता, सौंदर्य और लोगों से जुड़ाव की जरूरत होती है। फैशन, ब्यूटी, होटल मैनेजमेंट, आर्ट, मीडिया, टीचिंग और काउंसलिंग जैसे क्षेत्र इनके लिए बेहद अनुकूल होते हैं। इनकी मेहनत और समझदारी इन्हें जल्दी सफलता दिलाती है।

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भावुक और समझदार होती हैं ये लड़कियां

ये लड़कियां भावुक जरूर होती हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखने में भी माहिर होती हैं। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लगाने के बावजूद ये मुश्किल समय में शांत रहकर फैसले ले सकती हैं। यही गुण इन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है।

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लग्जरी और सौंदर्य का शौक

मूलांक 6 की लड़कियों को सुंदर चीजें, अच्छा खाना, शॉपिंग और लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है। ये अपने घर को खूबसूरत बनाने में समय लगाती हैं। हालांकि, कभी-कभी शॉपिंग का शौक खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए इन्हें थोड़ी बचत की आदत डालनी चाहिए।

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परिवार और समाज के लिए लकी

मूलांक 6 की लड़कियां ब्यूटी विद ब्रेन का बेहतरीन उदाहरण हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव से इन्हें सौंदर्य, समझदारी और आकर्षण का वरदान मिला है। अगर आपकी या आपके आसपास की किसी लड़की की जन्म तारीख 6, 15 या 24 है, तो जान लें कि वो खास है। सही दिशा और मेहनत के साथ ये ना सिर्फ खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे ले जाती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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