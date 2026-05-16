Numerology: 25, 30 या 35... जन्म की तारीख से जानिए किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत और शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम?

मूलांक पता करने के लिए अपनी जन्म तारीख को जोड़कर सिंगल डिजिट में लाएं। उदाहरण के लिए 15 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 1+5 = 6 होगा। अंक ज्योतिष के मुताबिक, हर मूलांक का ग्रह स्वामी जातक की किस्मत के गोल्डन पीरियड को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं अपनी जन्म तिथि के अनुसार कब शुरू होगा आपका सुनहरा समय।
सूर्य देव के प्रभाव वाले इन लोगों में नेतृत्व गुण और आत्मविश्वास भरपूर होता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट 22 से 28 वर्ष के बीच आता है। इस दौरान करियर में बड़ी छलांग, नई जिम्मेदारी या नाम की प्राप्ति हो सकती है। यह उम्र इनके जीवन का गोल्डन टाइम मानी जाती है।
चंद्रमा के प्रभाव वाले ये लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं। इनके जीवन में बड़ा बदलाव 24 से 30 वर्ष की उम्र में आता है। इस दौरान विवाह, नौकरी में स्थिरता या भावनात्मक संतुलन मिल सकता है। धैर्य रखने वाले लोगों को इस उम्र में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
बृहस्पति के प्रभाव वाले मूलांक 3 के लोग बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं। इनका गोल्डन पीरियड 27 से 32 वर्ष के बीच होता है। इस उम्र में शिक्षा, करियर या क्रिएटिव क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की संभावना रहती है। ज्ञान और मेहनत का अच्छा फल इस समय मिलता है।
राहु-केतु के प्रभाव वाले ये लोग मेहनती और क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गोल्डन समय 30 से 36 वर्ष के बीच आता है। इस उम्र में मेहनत का फल मिलता है, संपत्ति निर्माण और स्थिरता आती है।
बुध ग्रह के प्रभाव वाले मूलांक 5 के लोग बुद्धिमान और संचार कुशल होते हैं। इनका टर्निंग पॉइंट 21 से 27 वर्ष की उम्र में आता है। इस दौरान नौकरी, व्यापार या पढ़ाई में अचानक अच्छे मौके मिल सकते हैं।
शुक्र ग्रह के प्रभाव वाले ये लोग प्रेम, सौंदर्य और विलासिता के शौकीन होते हैं। इनका गोल्डन पीरियड 25 से 31 वर्ष के बीच होता है। इस उम्र में विवाह, करियर में उन्नति या आर्थिक मजबूती आ सकती है।
केतु के प्रभाव वाले मूलांक 7 के लोग आध्यात्मिक और गहन चिंतनशील होते हैं। इनके जीवन में बड़ा बदलाव 28 से 34 वर्ष की उम्र में आता है। इस दौरान आध्यात्मिक उन्नति, विदेश यात्रा या नई दिशा मिल सकती है।
शनि ग्रह के प्रभाव वाले मूलांक 8 के लोग अनुशासित और कर्मठ होते हैं। इनका गोल्डन टाइम अक्सर 35 वर्ष की उम्र के बाद ही शुरू होता है। शुरुआती संघर्ष के बाद इस उम्र में मूलांक 8 के जातकों को स्थिरता, सम्मान और आर्थिक सफलता मिलती है।
मंगल ग्रह के प्रभाव वाले मूलांक 9 के लोग साहसी और ऊर्जावान होते हैं। इनका भाग्योदय 26 से 33 वर्ष की उम्र के बीच होता है। इस दौरान मूलांक 9 के जातकों को करियर, नेतृत्व या सामाजिक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहती है।
अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का अपना एक गोल्डन पीरियड होता है। सही समय पर सही प्रयास करने से सफलता निश्चित है। अगर आप अपनी उम्र के महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट को जानकर काम करें, तो जीवन में चुनौतियां कम और सफलता ज्यादा मिल सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।