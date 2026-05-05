Numerology: हिमंत बिस्वा सरमा की जन्मतिथि है बेहद खास, सूर्य की कृपा से इस मूलांक के लोग खूब कमाते हैं मान-सम्मान

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 1 वाले लोग प्राकृतिक रूप से नेता बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें निर्णय लेने की तीव्र क्षमता, तर्कशक्ति और दूसरों को प्रभावित करने का कमाल का गुण होता है। हिमंत बिस्वा सरमा की सफलता इसी मूलांक की ताकत को दर्शाती है। आइए जानते हैं मूलांक 1 के बारे में विस्तार से।
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। यह अंक सूर्य का है, जो जीवन में ऊर्जा, आत्मसम्मान और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और निर्णायक होते हैं। वे भीड़ में अलग दिखते हैं और दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।
मूलांक 1 वाले लोग जन्मजात नेता होते हैं। इनमें आत्मविश्वास, साहस और नई राह बनाने की क्षमता होती है। ये लोग दूसरों की तरह चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा भी अपनी राजनीतिक यात्रा में इसी गुण का परिचय देते रहे हैं। उन्होंने कई बार पारंपरिक राजनीति के नियमों को तोड़कर नई रणनीति अपनाई और सफलता हासिल की।
मूलांक 1 वाले लोग राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय और सेना जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इनकी सोच स्पष्ट और दूरदर्शी होती है। हिमंत बिस्वा सरमा एक वकील से असम के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। उनकी तेज-तर्रार छवि, मजबूत फैसले लेने की क्षमता और जनता से सीधा संवाद मूलांक 1 की खासियत को दिखाता है। ये लोग चुनौतियों का सामना करने में माहिर होते हैं और संकट की स्थिति में भी शांत रहकर सही निर्णय ले लेते हैं।
मूलांक 1 वाले लोग अपने रिश्तों में ईमानदार और वफादार होते हैं, लेकिन स्वभाव से थोड़े स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा की राजनीतिक छवि भी इसी बात को दर्शाती है कि वे अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और विपक्ष की आलोचना को भी अवसर में बदल लेते हैं।
मूलांक 1 वाले लोग कभी-कभी अहंकारी और जिद्दी हो सकते हैं। इनमें 'मैं सही हूं' वाली सोच प्रबल होती है, जिसके कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है। सफलता के बाद ये लोग अकेलापन भी महसूस करते हैं। इसलिए इन्हें विनम्रता और दूसरों की राय सुनने की आदत डालनी चाहिए।
रविवार का दिन विशेष रूप से शुभ है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दें। 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। लाल या सुनहरा रंग पहनें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। दान में गेहूं, गुड़ और तांबे का सामान दें।
मूलांक 1 सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। हिमंत बिस्वा सरमा की सफलता इसी अंक की ताकत को साबित करती है। अगर आपकी जन्म तिथि 1, 10, 19 या 28 है, तो समझ लें कि आपके अंदर नेतृत्व करने की छुपी हुई क्षमता है। सूर्य की कृपा और सही प्रयास से आप भी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।