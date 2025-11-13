हाजिर जवाबी में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, आसानी से बन जाते हैं सबके फेवरेट

मूलांक की मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। हर एक मूलांक के जातक एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि के योग से उसके मूलांक को जान सकते हैं। मूलांक के आधार पर जान सकते हैं कि किसी का स्वभाव कैसा है? आज बात करेंगे कि उन मूलांकों की जिनके जातक अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं देखते ही देखते ये लोगों के फेवरेट भी बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं?
मूलांक 1 वाले हर मायने में खास होते हैं। इनका ग्रह स्वामी सूर्य होता है और इसकी ऊर्जा से मूलांक 1 वालों में खूब आत्मविश्वास होता है। बता दें कि जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है तो वो मूलांक 1 के अंदर ही आते हैं। इनका बात करने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है। अपनी हाजिरजवाबी से ये हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं।
मूलांक 1 वाले जातक काफी क्रिएटिव होते हैं। यही वजह है कि इनकी क्रिएटविटी अपने काम में भी झलकती है। ये अपने काम को लेकर पैशनेट होते हैं और अपने फील्ड की अच्छी जानकारी रखते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं।
मूलांक 5 वाले भी काफी हाजिरजवाबी होते हैं। इनका ग्रह स्वामी बुध होता है इस वजह से ये काफी बुद्धिमान होते हैं। बता दें जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 5 होता है। ऐसे लोग काफी तेज होते हैं। अपनी बातों से ये लोगों को खूब पसंद आते हैं।
मूलांक 5 वालों की बातों में इतना दम होता है कि लोग धीरे-धीरे इन पर खूब भरोसा करने लगते हैं। बुध से प्रभावित होने के नाते मूलांक 5 वाले हमेशा कुछ ना कुछ नया और रिस्की चीज करते हैं। इनका यही अंदाज लोगों को इनकी ओर खींच लाता है।
लिस्ट में अगला नंबर मूलांक 7 का है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 वाले जातक बहुत गहराई से चीजों को सोचते हैं। ऐसे में ये हमेशा सही फैसले ही लेते हैं। इस मूलांक का ग्रह स्वामी केतु होता है। इस वजह से ये लोग थोड़े रहस्यमयी भी होते हैं।
मूलांक 7 वाले अपनी हाजिरजवाबी से हर किसी का दिल जीत लेते हैं लेकिन ये कम बोलेते हैं। नाप तौलकर बोलना इनका स्वभाव है। यही वजह है कि ये जो भी बोलते हैं, उस बात में दम होता है। लोग इनके रहस्यमयी अंदाज से इनसे काफी प्रभावित होते हैं और इन्हें और जानना चाहते हैं।