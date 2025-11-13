हाजिर जवाबी में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, आसानी से बन जाते हैं सबके फेवरेट

हाजिरजवाबी होते हैं इस मूलांक के लोग

मूलांक की मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। हर एक मूलांक के जातक एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि के योग से उसके मूलांक को जान सकते हैं। मूलांक के आधार पर जान सकते हैं कि किसी का स्वभाव कैसा है? आज बात करेंगे कि उन मूलांकों की जिनके जातक अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं देखते ही देखते ये लोगों के फेवरेट भी बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं?