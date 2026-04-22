Numerology Tips: अपने मूलांक के हिसाब से चुनें पर्स का रंग, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा

मूलांक 9 अपने साथ रखें इस रंग का पर्स

मूलांक 9 वालों का स्वामी मंगल है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। इन लोगों के लिए गहरे लाल रंग का पर्स काफी शुभ होगा। दरअसल ये रंग मूलांक 9 की एनर्जी को इस तरह से बढ़ाने में मदद करेगा कि इनका अटका हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)