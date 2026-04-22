Numerology Tips: अपने मूलांक के हिसाब से चुनें पर्स का रंग, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा

आपने कभी सोचा है कि पर्स का रंग भी जिंदगी बदल सकता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हर एक मूलांक का अपना स्वामी ग्रह है और उससे जुड़े कुछ लकी रंग हैं। ऐसे में अगर अपने मूलांक के अनुसार सही रंग के पर्स का इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई फायदे मिल सकती हैं। सही रंग का पर्स ना सिर्फ पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बल्कि आपके लिए नए मौके भी ला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक के आधार पर आपको किस रंग का पर्स अपने साथ रखना चाहिए?
इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। ऐसे में इन लोगों को लाल या फिर मैरुन रंग का पर्स अपने साथ रखना चाहिए। न्यूमेरेलॉजी में माना जाता है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही इस उपाय से पैसे कमाने के सोर्स भी बढ़ते जाते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है।
इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ऐसे में मूलांक 2 के व्यक्तियों को सिल्वर या फिर सफेद रंग का पर्स अपने पास रखना चाहिए। इससे इनका मन शांत रहता है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। बता दें जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। इनका स्वामी ग्रह गुरु है। ऐसे लोगों को पीले रंग का पर्स रखना चाहिए। इस उपाय से पैसों के साथ-साथ ज्ञान की भी वृद्धि होगी।
मूलांक 4 वालों का स्वामी ग्रह राहु होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों को भूरे रंग का पर्स अपने पास रखना चाहिए। इस उपाय से मूलांक 4 वालों को अचानक धन लाभ मिल सकता है। साथ ही कमाई के नए सोर्स खुलने लगेंगे। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13 या फिर 22 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है।
इस मूलांक का स्वामी ग्रह बुध है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों को हरे रंग का पर्स रखना चाहिए। ये रंग ग्रोथ का प्रतीक होता है। ऐसे में जिन्हें बिजनेस वगैरह में आगे बढ़ना है या फिर करियर में ग्रोथ लानी है वो लोग इस उपाय को जरूर करें। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इन लोगों को गुलाबी और सफेद रंग का पर्स अपने साथ रखना चाहिए। इस उपाय से मूलांक 6 वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। दरअसल ये रंग लग्जरी को अपनी ओर खिंचता है।
मूलांक 7 का स्वामी केतु है। ऐसे में किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों को अपने साथ ग्रे या फिर मल्टीकलर पर्स रखना चाहिए। ऐसा करने से खर्चे में कंट्रोल हो पाएगा। साथ ही पैसों का मैनेजमेंट भी बढ़िया तरीके से होगा और गुडलक भी आएगा।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 8 वालों का स्वामी ग्रह शनि है। तो इस इस हिसाब से किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोगों को काले या फिर नीले रंग का पर्स रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर मूलांक 8 वाले इसे फॉलो करेंगे तो उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
मूलांक 9 वालों का स्वामी मंगल है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। इन लोगों के लिए गहरे लाल रंग का पर्स काफी शुभ होगा। दरअसल ये रंग मूलांक 9 की एनर्जी को इस तरह से बढ़ाने में मदद करेगा कि इनका अटका हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)