Numerology: मोबाइल और गाड़ी की नंबर प्लेट में छिपा है आपका Lucky Number? मूलांक से जानें शुभ अंक

मूलांक 9 का लकी नंबर

मूलांक 9 वालों के लिए 3, 6 और 9 अंक सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। ये ऊर्जा, साहस और सम्मान बढ़ाने वाले माने जाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।