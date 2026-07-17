Numerology: इन तारीखों में जन्मा है आपका पार्टनर? बात-बात पर करता है गुस्सा? ऐसे करें डील

पार्टनर को आता है तेज गुस्सा?

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 1 यानी 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का नेचर तेज होता है। सूर्य की एनर्जी के चलते इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक ऐसा ही मूलांक 9 यानी 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के साथ होता है। इन लोगों का संबंध मंगल ग्रह से होता है और इस वजह से इन्हें भी गुस्सा खूब आता है। अब अगर आपके पार्टनर का जन्म इनमें से किसी भी तारीख को हुआ है तो आपको उनके गुस्से को ठीक तरह से डील करना आना चाहिए। आपको समझना होगा कि कई बार चीजें ग्रहों के हेर-फेर से भी होती है। ऐसे में सही तरीके से चीजों को सुलझाने से जिंदगी आसान होती है। जानें मूलांक 1 और 9 वालों के गुस्से को कम करने का तरीका।