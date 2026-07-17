Numerology: इन तारीखों में जन्मा है आपका पार्टनर? बात-बात पर करता है गुस्सा? ऐसे करें डील

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 1 यानी 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का नेचर तेज होता है। सूर्य की एनर्जी के चलते इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक ऐसा ही मूलांक 9 यानी 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के साथ होता है। इन लोगों का संबंध मंगल ग्रह से होता है और इस वजह से इन्हें भी गुस्सा खूब आता है। अब अगर आपके पार्टनर का जन्म इनमें से किसी भी तारीख को हुआ है तो आपको उनके गुस्से को ठीक तरह से डील करना आना चाहिए। आपको समझना होगा कि कई बार चीजें ग्रहों के हेर-फेर से भी होती है। ऐसे में सही तरीके से चीजों को सुलझाने से जिंदगी आसान होती है। जानें मूलांक 1 और 9 वालों के गुस्से को कम करने का तरीका।
अगर पार्टनर गुस्से में है तो आप उसी वक्त जवाब ना दें। बहस करने से बचें। उन्हें शांत होने के लिए स्पेस दें। अपना रिएक्शन आप बाद में आराम से प्यार से समझाकर भी दे सकते हैं। इससे चीजें नहीं उलझेंगी।
गुस्से में कई बार लोगों को लगता है कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है और ऐसे में स्थिति और खराब होने लगती है। ऐसे समय में आप पार्टनर की बात सुनें और बाद आराम से अपनी बात उनके सामने रखें।
आपको ये समझना होगा कि हर बात का जवाब तुरंत नहीं देना होता है। ये जरूरी नहीं है। अगर पार्टनर का गुस्सा बहुत ज्यादा है तो कुछ देर उन्हें अकेला रहने दें। कई बार ऐसा करने से मूड अपने आप ठीक हो जाता है।
अगर पार्टनर गुस्से में है तो ऐसे वक्त में आप भूलकर भी ताना ना मारें। पुरानी बातें याद ना दिलाएं और ना ही उनकी किसी से तुलना करें। ऐसा करके रिश्ते को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।
जब आपके पार्टनर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तब आराम से अपनी बात समझाएं। कई लंबी और बेवजह की वजह से ज्यादा प्यार और अपनापन बहुत असरदार होता है।
अगर पार्टनर बहुत गुस्से में हैं तो उन्हें पानी देें या फिर थोड़ी देर बाद कुछ मीठा ऑफर करें। इसके अलावा उन्हें शांत माहौल देना भी एक अच्छा ऑप्शन होगा।
जब पार्टनर का मूड अच्छा हो जाए तब प्यार से बताएं कि उनका गुस्सा आपको कैसा महसूस कराता है। शांत माहौल में की गई बातचीत अक्सर रिश्ते को मजबूत बनाती है। इससे रिश्ते में आपसी समझ भी बढ़ती है।