Numerology: इन 3 मूलांकों के साथ रिश्ता बन जाता है टॉक्सिक, पार्टनर चुनने से पहले जरूर देखें लिस्ट

हर रिश्ता प्यार और समझदारी से ही आगे बढ़ता है। हालांकि कई बार हमारी कुछ आदतें इसे मुश्किल बना देती हैं। न्यूमेरेलॉजी के आधार पर हर एक मूलांक का अपना-अपना स्वभाव होता है। स्वामी ग्रह का असर इन पर ज्यादा पड़ता है। ऐसे कई मूलांक हैं जो अपने स्वभाव के चलते पार्टनर को असमंजस में डाल देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे मूलांक कौन से हैं जो कई बार रिश्ते को ना चाहते हुए भी टॉक्सिक बना देते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्य की एनर्जी की वजह से इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। साथ ही इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो कूट-कूटकर भरा होता है। हालांकि कई बार यही अच्छी चीज इनके रिश्ते पर भारी पड़ जाती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों से सहमति ना भरे तो इन्हें बुरा लग सकता है। ऐसे में मूलांक 1 वालों को पार्टनर को थोड़ा का कम्फर्टेबल महसूस करवाना चाहिए और उस पर हावी होने से बचना चाहिए।
मूलांक 8 वाले भी इस कैटेगरी में आते हैं। इन पर शनि का असर सबसे ज्यादा होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये अपने काम को लेकर डिसिप्लिन होते हैं। हालांकि अपनी भावानाओं को ये खुलकर बोल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका पार्टनर दूरी महसूस करने लगता है और धीरे-धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। अगर मूलांक 8 वाले लोग रिश्ते को समय दें और बातचीत ठीक से करें तो सब सही हो सकता है।
मूलांक 9 वालों पर मंगल का असर सबसे ज्यादा होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के लोग एनर्जी से भरपूर होते हैं और पैशनेट भी बहुत होते हैं। कई बार ये बिना सोचे-समझे ही कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि ये काफी इमोशनल भी होते हैं। इनके पजेसिव नेचर के चलते कई बार रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। अगर इस मूलांक के लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें तो रिश्ता सही ट्रैक पर चल सकता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 8 और 9 के रिश्तों में टकराव की वजह इनके ग्रहों का अलग-अलग स्वभाव होता है। मूलांक 1 पर सूर्य का असर होता है जो इनके ईगो और लीडरशिप बढ़ाता है। वहीं मूलांक 8 पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और इस वजह से व्यक्ति प्रैक्टिकल बन जाता है। बात की जाए मूलांक 9 की तो इस पर मंगल का असर होता है जोकि गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ाता है। इन ग्रहों की ऊर्जा से जब टकराव होता है तो रिश्ते में कई बार बैलेंस बनाना कठिन हो जाता है। इस वजह से लड़ाइयां होती हैं और गलतफहमियां बढ़ती हैं।
अगर ऊपर बताए गए मूलांकों में से आपका पार्टनर भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखकर रिश्ते में बैलेंस ला सकते हैं। आपको समझना ये होगा कि कई बार ग्रहों का असर इतना ज्यादा होता है कि सामने वाला व्यक्ति मजबूर होता है ऐसी चीजें करने के लिए जो ठेस पहुंचाएं। सही बातचीत करके आप अपने रिश्ते को सही दिशा दे सकते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)