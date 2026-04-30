Numerology: इन 3 मूलांकों के साथ रिश्ता बन जाता है टॉक्सिक, पार्टनर चुनने से पहले जरूर देखें लिस्ट

मूलांक 1

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्य की एनर्जी की वजह से इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। साथ ही इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो कूट-कूटकर भरा होता है। हालांकि कई बार यही अच्छी चीज इनके रिश्ते पर भारी पड़ जाती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों से सहमति ना भरे तो इन्हें बुरा लग सकता है। ऐसे में मूलांक 1 वालों को पार्टनर को थोड़ा का कम्फर्टेबल महसूस करवाना चाहिए और उस पर हावी होने से बचना चाहिए।