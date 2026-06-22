Numerology: जन्म की तारीख के अनुसार पॉकेट में रखें ये चीजें, पैसों की नहीं होगी कभी तंगी

मेहनत और ईमानदारी है जरूरी

अपनी जन्म तिथि के अनुसार, इन चीजों को पॉकेट में रखने से धन संबंधी बाधाएं कम हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, मेहनत और ईमानदारी के बिना कोई उपाय पूर्ण फल नहीं देता है। इन उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाएं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।