Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: जन्म की तारीख के अनुसार पॉकेट में रखें ये चीजें, पैसों की नहीं होगी कभी तंगी

अंक शास्त्र में जन्म तिथि से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य को प्रभावित करता है। कई बार मेहनत के बावजूद धन टिकता नहीं है। ऐसे में अंक ज्योतिष कुछ आसान उपाय बताता है। जन्म तिथि के अनुसार, पॉकेट या वॉलेट में कुछ खास चीजें रखने से धन आकर्षण बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

Navaneet RathaurJun 22, 2026 06:03 pm IST
1/10

मूलांक 1

जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है। इन्हें अपनी जेब या वॉलेट में तांबे का सिक्का हमेशा रखना चाहिए। तांबा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। इससे धन आने के नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक बाधाएं कम होती हैं। रोज इस सिक्के को छूकर सूर्य देव का स्मरण करें, तो प्रभाव और बढ़ जाता है।

2/10

मूलांक 2

जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29 होने पर मूलांक 2 होता है। ऐसे लोगों को वॉलेट में चांदी का सिक्का रखना चाहिए। चांदी चंद्रमा से जुड़ी है, जो मन को शांत रखती है और धन प्रवाह को स्थिर करती है। इससे आर्थिक स्थिति सुधरती है और अप्रत्याशित लाभ के योग बनते हैं। चांदी का सिक्का साफ रखें और कभी खाली वॉलेट ना छोड़ें।

3/10

मूलांक 3

जन्म तिथि 3, 12, 21 या 30 वाले लोगों का मूलांक 3 है। इन्हें जेब में हमेशा एक साफ रुमाल रखना चाहिए। रुमाल माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और बिगड़े काम बनने में मदद करता है। इससे आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और धन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। रुमाल को साफ और अच्छी खुशबू वाला रखें।

4/10

मूलांक 4

जन्म तिथि 4, 13, 22 या 31 वाले लोगों का मूलांक 4 है। इन्हें हमेशा लकड़ी का पेन जेब में रखना चाहिए। लकड़ी की ऊर्जा स्थिरता लाती है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। इससे धन आकर्षित होता है और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। पेन को नियमित रूप से इस्तेमाल करें और साफ रखें।

5/10

मूलांक 5

जन्म तिथि 5, 14 या 23 वाले लोगों का मूलांक 5 है। इन्हें हरे रंग का पर्स या वॉलेट इस्तेमाल करना चाहिए। हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है, जो बुद्धि और व्यापार को बढ़ावा देता है। इससे धन लाभ के योग मजबूत होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। पर्स को साफ और व्यवस्थित रखें।

6/10

मूलांक 6

जन्म तिथि 6, 15 या 24 वाले लोगों का मूलांक 6 है। इन्हें जेब में इत्र लगाया हुआ रुमाल रखना चाहिए। इत्र की खुशबू शुक्र ग्रह को प्रसन्न करती है, जो सुख और समृद्धि लाता है। इससे धन आकर्षण बढ़ता है और आर्थिक बाधाएं कम होती हैं। रुमाल को नियमित बदलते रहें।

7/10

मूलांक 7

जन्म तिथि 7, 16 या 25 वाले लोगों का मूलांक 7 है। इन्हें जेब में मेटल की घड़ी रखनी चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक है और केतु के प्रभाव को संतुलित करती है। इससे धन स्थिरता आती है और आर्थिक उन्नति होती है। घड़ी को नियमित रूप से इस्तेमाल करें।

8/10

मूलांक 8

जन्म तिथि 8, 17 या 26 वाले लोगों का मूलांक 8 है। इन्हें नीले रंग का रुमाल जेब में रखना चाहिए। नीला रंग शनि से जुड़ा है, जो अनुशासन और मेहनत का फल देता है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन हानि रुकती है। रुमाल साफ और अच्छी स्थिति में रखें।

9/10

मूलांक 9

जन्म तिथि 9, 18 या 27 वाले लोगों का मूलांक 9 है। इन्हें जेब में मौली या कलावा रखना चाहिए। मौली हनुमान जी की कृपा लाती है और राहु-केतु के दोष कम करती है। इससे धन आकर्षण बढ़ता है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। मौली को नियमित बदलते रहें।

10/10

मेहनत और ईमानदारी है जरूरी

अपनी जन्म तिथि के अनुसार, इन चीजों को पॉकेट में रखने से धन संबंधी बाधाएं कम हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, मेहनत और ईमानदारी के बिना कोई उपाय पूर्ण फल नहीं देता है। इन उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाएं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Dhan Labh Upay
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: जन्म की तारीख के अनुसार पॉकेट में रखें ये चीजें, पैसों की नहीं होगी कभी तंगी