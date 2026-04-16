न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 7 वालों का दिल तोड़ देते हैं करीबी लोग, रहें इन 3 लोगों से दूर

मूलांक 7 वालों को अपनों से ही मिलता है धोखा

अंक ज्योतिष के आधार पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों से ही धोखा का जाते हैं। ये लोग मूलांक 7 वाली कैटेगरी में आते हैं। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों का मूलांक 7 होगा। दरअसल मूलांक 7 वालों को दिखावा पसंद नहीं होता है और ये भीड़ से थोड़ा अलग ही रहना पसंद रहते हैं। इसके बावजूद इन्हें कुछ ऐसे लोग धोखा दे देते हैं जिन्हें ये अपना मानते हैं। ऐसे में मूलांक 7 वालों को कुछ ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो इनके लिए कभी सही हो ही नहीं सकते हैं।