Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों के लिए शुभ होता है चांदी पहनना, चंद्रमा और शुक्र की मजबूती चमका देती है किस्मत

चांदी पहनकर कैसे बदलेगी किस्मत

चांदी एक साधारण धातु नहीं, बल्कि ग्रहों की शक्ति बढ़ाने वाली दिव्य धातु है। सही समय, सही अंगुली और सही नियम से चांदी पहनने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रिश्तों में मधुरता आती है। अगर आपकी जन्म तिथि 2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 या 29 है, तो चांदी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।