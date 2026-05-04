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Numerology: इन तारीखों को जन्मे लोगों के लिए शुभ होता है चांदी पहनना, चंद्रमा और शुक्र की मजबूती चमका देती है किस्मत

अंक ज्योतिष में चांदी को चंद्रमा की धातु माना जाता है। यह ना सिर्फ मन को शांत करती है, बल्कि शुक्र और केतु जैसे ग्रहों को भी मजबूत बनाती है। जिन लोगों का मूलांक 2, 6 या 7 है, उनके लिए चांदी पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह धातु उनकी कमजोरियों को दूर कर किस्मत को चमकाने में मदद करती है।

Navaneet RathaurMay 04, 2026 01:43 pm IST
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चांदी का अंक ज्योतिष में महत्व

चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो मन, भावनाओं और माता की नुमाइंदगी करता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है, तो व्यक्ति भावुक, अस्थिर और निर्णय लेने में कमजोर हो जाता है। चांदी पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। खासकर मूलांक 2, 6 और 7 वाले लोगों को चांदी का छल्ला या चेन पहनने से खास लाभ मिलता है।

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मूलांक 2 वालों के लिए चांदी का महत्व

महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। चंद्रमा इनका स्वामी ग्रह है। ऐसे लोग भावुक, संवेदनशील और कभी-कभी अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। चांदी पहनने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है और मन की अस्थिरता कम होती है। अगर करियर में बार-बार रुकावटें आ रही हैं या भावनात्मक रूप से अस्थिरता महसूस हो रही है, तो चांदी इनकी सबसे अच्छी उपाय है। चांदी के साथ भगवान शिव की पूजा करने से राजयोग जैसे फल मिल सकते हैं।

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मूलांक 6 वालों के लिए फायदेमंद चांदी

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। शुक्र इनके स्वामी ग्रह हैं। ये लोग रचनात्मक, कलाप्रिय और सौंदर्य प्रेमी होते हैं, लेकिन कभी-कभी आर्थिक तंगी और सामाजिक सम्मान की कमी से जूझते हैं। चांदी पहनने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे रचनात्मकता निखरती है, समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और घर में सुख-सुविधाएं आती हैं। यह धातु आर्थिक परेशानियों को भी दूर करने में सहायक सिद्ध होती है।

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मूलांक 7 वालों के लिए चांदी

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इनका स्वामी ग्रह केतु है। ये लोग गहरी सोच वाले, रहस्यमय और भावुक स्वभाव के होते हैं। अक्सर ये छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। चांदी इनकी मानसिक स्थिरता बढ़ाती है और जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है।

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चांदी पहनने के शुभ नियम

चांदी के पूरे लाभ के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है। चांदी सोमवार या शुक्रवार के दिन धारण करना सबसे शुभ होता है। अंगूठी में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी पहनना सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। जब चांदी काली पड़ने लगे, तो उसे तुरंत साफ करवाएं। पूर्णिमा के दिन चांदी पहनने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

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चांदी के साथ शिव पूजा

मूलांक 2, 6 और 7 वाले लोगों को चांदी पहनने के साथ ही भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। शिव पूजा से चंद्रमा और केतु दोनों शांत होते हैं। इससे मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और रुकावटों में कमी आती है। रोज 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप चांदी के प्रभाव को और बढ़ा देता है।

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किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए चांदी

जिनका मूलांक 4 या 8 है, उन्हें चांदी पहनने से पहले ज्योतिषी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इन अंकों में चांदी कभी-कभी नकारात्मक प्रभाव भी दे सकती है।

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चांदी पहनकर कैसे बदलेगी किस्मत

चांदी एक साधारण धातु नहीं, बल्कि ग्रहों की शक्ति बढ़ाने वाली दिव्य धातु है। सही समय, सही अंगुली और सही नियम से चांदी पहनने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रिश्तों में मधुरता आती है। अगर आपकी जन्म तिथि 2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 या 29 है, तो चांदी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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