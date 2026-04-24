Numerology: अमीरों के सिग्नेचर में छिपा होता है ये बड़ा राज, 1 छोटा सा बदलाव कर आप भी हो जाएंगे मालामाल

मूलांक 9 वाले ऐसे करें सिग्नेचर

मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। इन लोगों को न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से सिग्नेचर करते वक्त अपना नाम और सरनेम दोनों लिखना चाहिए। इसके बाद इसके नीचे एक लाइन खींचकर उसे ऊफर की ओर मोड़ दें। माना जाता है कि इससे मूलांक वालों का गुस्सा कंट्रोल होता है। साथ ही ये अपनी एनर्जी को सही जगह लगा सकते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)