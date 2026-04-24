Numerology: अमीरों के सिग्नेचर में छिपा होता है ये बड़ा राज, 1 छोटा सा बदलाव कर आप भी हो जाएंगे मालामाल

क्या आप जानते हैं कि आपका एक सिग्नेचर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है? न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष की दुनिया में सिग्नेचर मनी मैग्नेट के रूप में देखा जाता है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के सिग्नेचर में एक खास राज छिपा होता है। आप भी अपने सिग्नेचर में बस ये 1 छोटा सा बदलाव करके अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मूलांक के हिसाब से आपको कैसा सिग्नेचर करना चाहिए ताकि तरक्की के हर रास्ते खुल जाएं और जिंदगी में पैसों की कमी कभी ना हो।
मूलांक 1 का संबंध सूर्य से है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये लोग अगर अपने सिग्नेचर को क्लियर तरीके से बनाएंगे तो इसका प्रभाव सीधा इनकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। पर्सनैलिटी निखरने के साथ-साथ ये अपनी बात हर किसी के सामने मजबूत पक्ष के साथ रख पाएंगे। मूलांक 1 वाले लोग कोशिश करें कि सिग्नेचर के वक्त नाम का पहला अक्षर बड़ा हो और नाम के नीचे एक सीधी लाइन हो।
मूलांक 2 वालों का ग्रह स्वामी चंद्रमा है। ये लोग इसी वजह से काफी इमोशनल भी होते हैं। बता दें जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 2 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन लोगों को थोड़ा क्लियर और खुला-खुला सिग्नेचर करना चाहिए। अगर साइन के नीचे ये लोग दो डॉट लगा दें फिर तो चमत्कार ही होगा। माना जाता है कि इससे मूलांक 2 वालों की जिंदगी में पैसों का अच्छा फ्लो होता है।
मूलांक 3 वालों का ग्रह स्वामी गुरु होता है। ये ग्रह ग्रोथ और नॉलेज से जुड़ा हुआ है। मूलांक 3 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है। इन लोगों को साइन ऐसा करना चाहिए जो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे। कोशिश करें कि सिग्नेचर का आखिरी स्ट्रोक ऊपर की ओर उठा हुआ हो। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से ऐसा सिग्नेचर तरक्की लाता है।
मूलांक 4 का वास्ता राहु से है। ये इनका ग्रह स्वामी है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों को कभी भी नाम को घेरकर बंद करने वाला सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। नाम के नीचे एक लंबी लाइन बनाते हुए उसे हल्का सा ऊपर की ओर उठा देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा सिग्नेचर मूलांक 4 वालों के साले अटके हुए काम सही कर देता है।
मूलांक 5 वालों का ग्रह स्वामी बुध होता है। इस वजह से इनकी कम्यूनिकेशन स्किल कमाल की होती है। बता दें जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है उन लोगों का ही मूलांक 5 होता है। ऐसे लोगों को अपने सिग्नेचर के नीचे एक छोटी सी लाइन जरूर बनानी चाहिए। एक छोटा सा डॉट लगाने से भी काम चल जाएगा। इससे मूलांक 5 को बिजनेस में खूब फायदा मिलेगा।
मूलांक 6 की एनर्जी शुक्र से जुड़ी होती है क्योंकि यही इनका स्वामी ग्रह है। इस मूलांक के लोगों को लग्जरी काफी अट्रैक्ट करती है और ये उसे अपनी मेहनत से हासिल भी कर लेते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वालों को सिग्नेचर के वक्त नाम और सरनेम के बीच हल्का सा गैप रख लेना चाहिए। ऐसा सिग्नेचर लग्जरी को आसानी से अट्रैक्ट करता है।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 7 होता है। इनका स्वामी ग्रह केतु होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों को अपना साइन कभी भी आधा-अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करें कि पहला अक्षर पूरा लिखें। अगर आप सिग्नेचर में पूरा नाम शामिल करेंगे तो इससे आपके काम को पहचान भी मिलेगी।
मूलांक 8 वालों का ग्रह स्वामी शनि है। इस वजह से इस मूलांक के लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट थोड़ी देर से ही मिलता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन लोगों को बड़ा और क्लियर सिग्नेचर करना चाहिए। साइन करते वक्त नाम के नीचे लाइन कभी ना आने दें। साइन को हमेशा ऊपर की ओर ही खत्म करें। माना जाता है कि ये ग्रोथ की एनर्जी लाता है।
मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। इन लोगों को न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से सिग्नेचर करते वक्त अपना नाम और सरनेम दोनों लिखना चाहिए। इसके बाद इसके नीचे एक लाइन खींचकर उसे ऊफर की ओर मोड़ दें। माना जाता है कि इससे मूलांक वालों का गुस्सा कंट्रोल होता है। साथ ही ये अपनी एनर्जी को सही जगह लगा सकते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)