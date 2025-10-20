Numerology: इन तारीखों के जन्मे लोगों मेहरबान रहते हैं शनि देव, कड़ी मेहनत से पाते हैं सफलता

मूलांक 9 वाले लोग स्वाभाविक रूप से दयालु होते हैं। ये अत्यधिक धैर्यवान होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। शनि देव की कृपा से इस मूलांक के जातक इन्हें कठिनाइयों के बाद अपार सफलता मिलती है। ऊर्जा से लबरेज ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं।
मूलांक 9 वाले लोग बेहद ईमानदार और सिद्धांतवादी होते हैं। ये हर रिश्ते और काम में पूरी निष्ठा निभाते हैं और सबको अपनी जिम्मेदारियों से प्रभावित कर देते हैं। मूलांक 9 के जातकों का व्यवहार जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना देता है। शनि की ऊर्जा से इन्हें एकांत पसंद होता है इसलिए ये गहरी सोच-विचार में समय बिताते हैं।
मूलांक 9 वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी, सामाजिक कार्य, कानून, चिकित्सा और आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे उपयुक्त साबित होते हैं क्योंकि यहां उनकी धैर्य और नेतृत्व क्षमता का पूरा उपयोग हो जाता है। ये बिजनेस में भी सफल होते हैं खासकर रियल एस्टेट या शिक्षा क्षेत्र में। शनि की मेहर से इन्हें देर से लेकिन स्थायी सफलता मिलती है।
मूलांक 9 वाले लोग प्रेम जीवन में बेहद वफादार और समर्पित होते हैं। ऐसे में इनके रिश्ते हमेशा गहरे और स्थायी होते हैं। ये अपने पार्टनर के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होता जाता है। शनि देव की कृपा से ये जातक वैवाहिक जीवन में भी जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं।
मूलांक 9 के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। शनिवार इनका शुभ दिन होता है इसलिए इस दिन काले वस्त्र धारण करें और तिल दान करें। शनि को मजबूत करने के लिए नीलम रत्न धारण करें। इन जातकों को जीवन में मेहनत के बाद अपार सफलता की प्राप्ति आसान हो जाती है।
मूलांक 9 वालों के लिए शुभ रंग काला, गहरा नीला और ग्रे होते हैं जबकि सफेद और हल्का रंग नुकसानदायक साबित हो सकता है। शुभ धातु लोहा और चांदी है। इन जातकों के लिए भाग्यशाली दिन शनिवार और मंगलवार रहता है। अंक 3, 6 और 9 वाले लोगों से मित्रता लाभकारी होती है जबकि अंक 1 और 5 से सावधान रहें।
मूलांक 9 वाले लोग जन्म से ही शनि देव के कृपा पात्र होते हैं। इसलिए इनका जीवन मेहनत, धैर्य और सफलता से परिपूर्ण बना रहता है। इनकी खासियत, धैर्यवान व्यवहार, स्थिर करियर, गहरी लव लाइफ और शनि ग्रह का गहरा संबंध इन्हें जीवन में हमेशा अव्वल रखता है। शुभ रंगों और शनि मंत्र जप से इनकी किस्मत और चमक उठती है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।