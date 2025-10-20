Numerology: इन तारीखों के जन्मे लोगों मेहरबान रहते हैं शनि देव, कड़ी मेहनत से पाते हैं सफलता

शनि की कृपा से मिलेगी सफलता

मूलांक 9 वाले लोग जन्म से ही शनि देव के कृपा पात्र होते हैं। इसलिए इनका जीवन मेहनत, धैर्य और सफलता से परिपूर्ण बना रहता है। इनकी खासियत, धैर्यवान व्यवहार, स्थिर करियर, गहरी लव लाइफ और शनि ग्रह का गहरा संबंध इन्हें जीवन में हमेशा अव्वल रखता है। शुभ रंगों और शनि मंत्र जप से इनकी किस्मत और चमक उठती है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।