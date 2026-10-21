8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोग करते हैं खूब स्ट्रगल, शनि ऐसे बदलते हैं हालात

शुरुआत में खूब स्ट्रगल करते हैं मूलांक 8 वाले लोग

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 8 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनिदेव हैं। शास्त्र के अनुसार इस मूलांक के लोगों को किसी भी चीज को हासिल करने के लिए दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि बाद में शनि इन्हें सब कुछ देते हैं। जानिए मूलांक 8 वालों को शनि किस तरह से पहले मजबूत बनाते हैं और फिर इनके हालात बदलते हैं?