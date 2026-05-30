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Numerology: स्वाभिमानी होते हैं 30 तारीख को जन्मे लोग, ठान लेने के बाद अधूरा नहीं छोड़ते हैं ये अपना कोई काम

अंक ज्योतिष में 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। यह अंक गुरु ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, सम्मान और विस्तार का कारक माना जाता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी, सिद्धांतों के पक्के और मेहनती स्वभाव के होते हैं। एक बार कोई काम ठान लेने के बाद वे उसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं।

Navaneet RathaurMay 30, 2026 02:27 pm IST
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मूलांक 3

मूलांक 3 यानी किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग, अगर एक बार कोई काम ठान लेने के बाद वे उसे अधूरा नहीं छोड़ते। उनकी लगन और आत्मविश्वास उन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में अन्य बातें।

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मूलांक 3

मूलांक 3 यानी किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग, अगर एक बार कोई काम ठान लेने के बाद वे उसे अधूरा नहीं छोड़ते। उनकी लगन और आत्मविश्वास उन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में अन्य बातें।

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मूलांक 3 वाले लोगों का स्वभाव

मूलांक 3 के लोग स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करते हैं। इनमें नेतृत्व करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। ये लोग सिद्धांतों पर चलते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जिस वजह से लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं।

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आत्मविश्वास और जिद्दी स्वभाव

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग जिद्दी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं। एक बार कोई लक्ष्य तय कर लेने के बाद वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वे हार नहीं मानते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं लगता। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाता है।

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करियर और सफलता के क्षेत्र

मूलांक 3 के लोग शिक्षक, वकील, जज, लेखक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंकिंग और मैनेजमेंट क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता इतनी प्रबल होती है कि कोई भी काम इनके लिए असंभव नहीं रह जाता। मेहनत और अनुशासन से ये ऊंची सफलता हासिल करते हैं।

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रिश्तों में व्यवहार

परिवार और दोस्तों के साथ मूलांक 3 वाले लोगों का संबंध बहुत अच्छा होता है। इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर सुखमय रहता है। हालांकि, प्रेम संबंधों में इन्हें पूरी सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं।

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शुभ दिन, रंग और उपाय

मूलांक 3 वालों के लिए गुरुवार और रविवार शुभ दिन माने जाते हैं। इन दिनों कोई भी नया काम शुरू करना या महत्वपूर्ण फैसला लेना फायदेमंद होता है। इनके लिए शुभ रंग पीला, लाल और नारंगी हैं। इन रंगों के कपड़े पहनने और घर की सजावट में इनका इस्तेमाल करने से भाग्य साथ देता है।

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आध्यात्मिक और ज्ञान प्रेमी

मूलांक 3 वाले लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका गुरु से गहरा जुड़ाव होता है। ये ज्ञान अर्जन में विश्वास रखते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी सलाह अक्सर उपयोगी और व्यावहारिक होती है। ये धार्मिक यात्राओं और गुरु सेवा में भी रुचि रखते हैं।

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नेतृत्व क्षमता और महत्वाकांक्षा

ये लोग जन्मजात लीडर होते हैं। इनमें टीम को प्रेरित करने, योजना बनाने और जिम्मेदारी लेने की क्षमता प्रबल होती है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति मेहनती, अनुशासित और दूरदर्शी होते हैं। इनका जीवन संघर्ष से भरा होता है, लेकिन मेहनत और अनुशासन से ये ऊंचाइयों को छू लेते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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