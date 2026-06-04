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अंक ज्योतिष: इस मूलांक वाले लोग होते हैं तेज दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक, जानें खूबियां

अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का खास महत्व होता है। मूलांक 5 की बात करें, तो ये लोग काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है। इस अंक का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक की क्या-क्या खूबियां हैं।

Dheeraj PalJun 04, 2026 10:17 am IST
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मूलांक 5 की खूबियां

मूलांक 5 का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, वाक्-कौशल, तर्कशक्ति और तीव्र सोच का कारक है। इसी वजह से मूलांक 5 के जातक अपनी प्रभावशाली बातचीत, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व के दम पर लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। यही कारण है कि मूलांक 5 वाले लोग अपनी बातों, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से हर किसी को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं।

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जल्दी प्रभावित

मूलांक 5 का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, वाक्-कौशल, तर्कशक्ति और तीव्र सोच का कारक है। इसी वजह से मूलांक 5 के जातक अपनी प्रभावशाली बातचीत, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व के दम पर लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। यही कारण है कि मूलांक 5 वाले लोग अपनी बातों, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से हर किसी को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं।

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हर परिस्थिति में ढल जाते हैं

मूलांक 5 वालों कीसबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये हर परिस्थिति में खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। चाहे नया माहौल हो, नई नौकरी हो या नए लोग, मूलांक 5 वाले लोग बहुत जल्दी सबके साथ घुल-मिल जाते हैं। इन्हें आजादी पसंद होती है और एक ही जगह या एक जैसे काम में ज्यादा समय तक बंधकर रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता।

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दिमाग के तेज होते हैं मूलांक 5 के लोग

मूलांक 5 वाले लोग बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। किसी भी परिस्थिति को जल्दी समझ लेना और तुरंत सही निर्णय लेना इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही कारण है कि ये लोग मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं और जल्दी रास्ता निकाल लेते हैं। इनकी सोच काफी तेज होती है। बुध ग्रह के कारण इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होती है।

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गजब का होता है आत्मविश्वास

मूलांक 5 के लोगों के भीतर गजब का आत्मविश्वास होता है। इनके चलने, बोलने और लोगों से मिलने का तरीका इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। इनकी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है।

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कमियां

मूलांक 5 वाले लोग कई बार बिना ज्यादा सोचे-समझे जल्दी निर्णय ले लेते हैं। शुरुआत में उन्हें सब सही लगता है, लेकिन बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए इन्हें हर बड़े फैसले से पहले थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।

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मानसिक तनाव बढ़ जाता है

जैसा कि मूलांक 5 वाले लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए ये कई बार एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और कोई भी काम पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। इन्हें एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।

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शौकीन

मूलांक 5 वालों को घूमने-फिरने, फैशन और नई चीजों का काफी शौक होता है। कई बार यही आदत जरूरत से ज्यादा खर्च करवाती है। अगर ये लोग पैसों की सही प्लानिंग करें, तो आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। हालांकि इन लोगों को एक जैसा काम लंबे समय तक करना पसंद नहीं होता। यही वजह है कि कई बार ये काम अधूरा छोड़ देते हैं।

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नोट

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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