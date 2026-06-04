अंक ज्योतिष: इस मूलांक वाले लोग होते हैं तेज दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक, जानें खूबियां

मूलांक 5 की खूबियां

मूलांक 5 का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, वाक्-कौशल, तर्कशक्ति और तीव्र सोच का कारक है। इसी वजह से मूलांक 5 के जातक अपनी प्रभावशाली बातचीत, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व के दम पर लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। यही कारण है कि मूलांक 5 वाले लोग अपनी बातों, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से हर किसी को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं।